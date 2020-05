La Filarmónica de Río Negro se reinventa en la cuarentena

View this post on Instagram

HOY #FilarmónicaEdiciónDigital hace un viaje musical de la Montaña a la Costa Atlántica uniendo a los integrantes de nuestra SECCIÓN de VIOLAS: Clara NARDOZZA, Mariano VIDELA, Alejandro URIARTE, Jonathan CARRASCO CORREA y Gustavo CASTILLO . Ellos interpretan un fragmento del 3er Movimiento de la Primer Sinfonía de G. Mahler, pieza que inicia con una variación en modo menor del tema Frère Jacquez