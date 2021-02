La escuelita de fútbol del Mapu que brinda contención a 120 chicos

La escuelita de fútbol del barrio Anai Mapu , que funciona desde el 2006 cuando se conformó la asociación civil San Lorenzo, trabaja todas las semanas con más de 120 chicos y chicas del barrio en la práctica deportiva, en la enseñanza de valores y asistencia alimentaria. Actualmente entrenan en una plaza y casi no cuentan con elementos , por lo que necesitan ayuda de la comunidad. Afirman que el deporte aleja a los más pequeños de las situaciones peligrosas que los acecha de forma constante.

“Ahora no podemos entrar al colegio y estamos entrenando en la plaza de enfrente, sobre las calles Río Negro y San Antonio Oeste. El terreno está feo, y marcamos con conos los lugares con pozos para que los chicos no se lesionen cuando juegan. Es complejo. Además, casi no tenemos elementos”, contó Patricia Acatappa, presidenta de la asociación civil.