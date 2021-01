La empresa de arena para fracking pide que levanten la clausura

Informaron que, de igual manera, en el lugar no existía ningún tipo de peligro porque los silos instalados eran temporarios y sólo para su revisión. Dijeron que allí no estaba previsto ningún procesamiento ni depósito de arena, sino que los silos estaban vacíos. “Sólo se montan para que los técnicos e ingenieros puedan revisarlos y controlar su funcionamiento. Luego de unas semanas, se trasladan o a las locaciones petroleras o al Parque Industrial. Pero la empresa entiende el temor de la población, y por eso accedió a retirarse y a no volver a ese terreno”, expresaron desde NRG.

Adelantaron que, en caso de no obtener respuestas en lo inmediato, la firma de servicios petroleros acudirá a la justicia.

“La medida fue totalmente excesiva y abusiva teniendo en cuenta que nunca hubo un aviso previo. Ese mismo día se entregó la documentación requerida y se comenzó el diálogo con las autoridades, pero no hubo respuestas. Aseguramos que ni hubo nunca actividad industrial de ningún tipo, sino que el lugar era la guardia temporaria de los equipos. El procesamiento de la arena sabemos que no se puede hacer en un lugar como ese, y por eso contamos con la planta de Allen, ubicada en un Parque Industrial. Tampoco hay manera de retirarse si no se permite el acceso de los operarios”, reclamaron desde NRG.

El Municipio dijo que clausuró porque no tenían habilitación

Los inspectores Municipales realizaron un operativo el jueves pasado y no pudieron constatar qué se hacía en el predio porque no los dejaron ingresar, y afirmaron que los representantes de la empresa no presentaron ningún tipo de documentación por lo que se denominó al lugar como un predio no habilitado.

“Luego de recibir la denuncia por parte de los vecinos, se procedió a la inspección. En el terreno se confirmó que se realizaba la actividad que indicaron los vecinos y los responsables de la empresa no presentaron ninguna documentación al respecto ni contaban con habilitación, por lo que el predio fue clausurado preventivamente”, contó la titular de Comercio, Ileana Nasimbera. Agregó que el expediente pasó al Juzgado de Faltas.

La funcionaria expresó en ese momento que hace días se les había solicitado a los representantes de la empresa NRG que presenten la documentación correspondiente, y que nunca lo hicieron, por lo que se clausuró entendiendo que no acataron las normas para funcionar.