Además de sobrellevar ese dolor durante todos estos años, su hijo Paul remarcó que "tuvo otro golpe más con un tema delicado, creo que eso lo golpeó más y se deprimió muchísimo y tuvo que ver con la decisión que tomó de irse". La última vez que Paul vio a su papá fue el jueves antes de trabajar alrededor de las 23. La mañana siguiente llegó tipo 7 de trabajar, se acostó y cuando se despertó cerca del mediodía, encontró la nota. Rápidamente hizo la denuncia.

"Mi familia está desesperada como yo, ayudando a poder encontrarlo. Estamos saliendo por nuestros medios, recorriendo la zona de base, pero no hay rastros, nadie vio nada. Es como un fantasma que se fue y no dejó rastros", aseguró su hijo. La moto, el auto y toda la documentación de Jaque están en su casa. "Pido que la policía se encargue de hacer su trabajo y apure un poco más el asunto, estoy viendo que no activan, no veo que se estén moviendo", expresó Paul.

Horacio Jaque es de contextura física robusta, mide 1.80 metros de altura, es de tez trigueña, cabello corto oscuro, posee una cicatriz pequeña en pómulo izquierdo y usa anteojos de descanso o de sol. La persona que tenga algún dato puede comunicarse al teléfono de la Comisaría 21, 2984436718, al 911 o la unidad policial más cercana.