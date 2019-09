“La pena a imponer según la calificación legal tiene un mínimo de 3 años y un máximo de 6. Tengo presente que estamos frente al drama de dos familias: un joven que no salió a matar pero que infringió las reglas. Y por otro lado un descendiente que no puede contar con su progenitora, junto a su familia y amigos realizando el duelo de haber perdido a un ser querido”, expresó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, Garrido explicó: “Para mensurar la pena voy a seguir los lineamientos del Superior Tribunal de Justicia en el antecedente del fallo Briones. Por ello me voy a ubicar entre el mínimo y el máximo, que es 4 años y medio, y sumo la gravedad de la acción desplegada y los dos agravantes, sumado a un resultado dañoso, una persona de 24 años, con toda una vida por adelante, con un hijo de 7 años, que ya no tiene a su mamá. Los atenuantes son que el imputado no tiene antecedentes, es joven y la pena tal como dice la ley tiene que tener un fin re-socializador”.

En tanto, la querella pidió 5 años y medio, más 10 de inhabilitación para conducir y el defensor particular, 3 años.

El Tribunal de Juicio compuesto por los jueces Oscar Gatti, Laura Pérez y Fernando Sánchez Freytes darán a conocer la sentencia de la cesura de pena el próximo lunes 30 de septiembre a las 12.

El hecho

El accidente fatal ocurrió el 24 de noviembre de 2018 cerca de las 5 de la mañana cuando el imputado manejaba un Gol color negro por calle Martín Fierro, en el trayecto entre la Ruta 65 y Calle 4. Debido a que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes, perdió el control del vehículo al intentar realizar una maniobra de sobrepaso.

En esas circunstancias colisionó desde atrás a una motocicleta que circulaba en la misma dirección, la cual era conducida por Brenda Jaque. El joven se dio a la fuga sin intentar socorrer a la victima, quien murió en el lugar a consecuencia de las graves heridas.

