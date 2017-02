La ciudad se vio afectada por la crisis del turismo

En Cipolletti los hoteles no tuvieron un gran número de ocupación durante enero y el turismo de paso fue casi nulo. Sin embargo, el primer fin de semana largo de febrero pareció ayudar un poco y los dueños de los establecimientos manifestaron su alivio al empezar a recibir más gente.

Los viajeros que solían venir de otras provincias, e incluso de otros países, y que decidían hacer noche en la ciudad parecen haberse esfumado. La falta de plata en los bolsillos y el gran capital que demanda ir de vacaciones a los destinos turísticos más atractivos de la región son algunos de los motivos por los que el movimiento hotelero bajó esta temporada.

El conserje del Hotel Ludman, Javier, contó que el 2017 comenzó demasiado tranquilo y que no registraron grandes cantidades de reservas. “El año no nos acompaña”, comentó. A su vez, Gloria, encargada de Hospedaje Cipolletti, coincidió con que el primer mes no fue muy bueno y que reservas jamás tuvieron. No obstante, ambos opinaron en que febrero comenzó con otra cara y el movimiento se acrecentó.

Los principales puntos turísticos que tienen a Cipolletti como paso casi obligado son Las Grutas, Bariloche y San Martín de los Andes y, a pesar de que la ocupación hotelera haya caído, no fue así con los pasajes de colectivos. Para este fin de semana largo por el carnaval los pasajes a la playa grutense y a San Martín estuvieron agotados, lo mismo sucedió con Bariloche. Aunque en algunas líneas de transporte se quedaron con algunos asientos disponibles, el lleno de los colectivos fue casi total.

Los pasajes más económicos a la cordillera pueden llegar a costar hasta 1200 pesos ida y vuelta desde la ciudad cipoleña, o 1600 si se desea viajar cómodo en cama ejecutiva. Para los destinos más calurosos y soleados de la provincia, los precios son similares.

Aire: Este fin de semana largo reactivó la actividad, con turistas que fueron a la playa y a la cordillera.

Muchos viajaron para el finde XL

Durante el fin de semana de Carnaval muchos turistas optaron por viajar a la cordillera por los grandes espectáculos que ofrecían para estos días de descanso. En Bariloche se produjo una gran movida para observar el famoso eclipse solar anular el domingo a la mañana. Muchos curiosos decidieron no perderse este espectáculo astronómico y optaron por acercarse al sur para intentar presenciarlo con más detalle. Por otro lado, El Bolsón celebró la 43ª Fiesta Nacional del Lúpulo desde el viernes 24. Mientras que Las Grutas siempre es el destino por excelencia en la provincia de Río Negro durante la temporada de verano, por sus atractivas playas y alternativas recreativas.