Rocío Contreras tiene 28 años y prepara comidas veganas en su casa de las 432 viviendas. El jueves recibió el llamado del manager de Axel para encargarle un almuerzo y una cena para que el cantante consuma durante su estadía en Neuquén Capital.

"Me sorprendió el llamado, no lo podía creer. Axel es uno de los veganos más famosos de América, y fue un honor cocinar para él", comentó la joven.

"Me llamó el jueves el manager, porque me recomendó una amiga de Neuquén que no pudo cocinarle porque estaba enferma. Le dije que si, emocionada, y en un día le preparé un menú especial", expresó Rocío a LM Cipolletti.

Según explicó, el pedido eran viandas para tres personas, para almuerzo y cena.

"Le preparé una pizza con salteado de verduras, champiñones y queso de papa. La prepizza la hice con harina integral, porque queda más rica y más suave. Para cenar le preparé un puré mixto de papa, zanahoria y zapallo, con hamburguesas de lenteja sin gluten", comentó. Además, de regalo, le envió muffins de vainilla con chips de chocolate.

"De la producción enviaron a una persona que lo retiró en mi departamento, porque yo no tengo movilidad. Me sorprendió el llamado y me alegró, y le cobre como a cualquier persona. Yo ni siquiera sabía que venía Axel a la zona", expresó con emoción.

La joven trabaja de niñera y tiene a cargo un microemprendimiento llamado Kokoa, preparando comida vegana en viandas en su propia casa.