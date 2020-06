La CIC presiona para que se habiliten más rubros

Los comerciantes quieren copiar las decisiones de Neuquén. Allí, bares, restaurantes, gimnasios, natatorios y centros de yoga serán habilitados este lunes, bajo estrictos protocolos. "Consideramos que somos una gran metrópoli y que sería un gran perjuicio que no se generen estas aperturas en Cipolletti. ¿Qué nos garantiza que las 10 mil personas que cruzan los puentes carreteros no se vayan a un gimnasio o a un natatorio de Neuquén? Nosotros estamos igual de preparados para dar ese paso", sostuvo Bunter. A pesar de la estrecha vinculación entre ambas ciudades, la situación sanitaria es muy diferente. La vecina capital no tiene circulación de virus, lo que llevó a endurecer los controles para que solo crucen el puente los trabajadores esenciales.

"La situación del COVID-19 en esta ciudad está bajo control para las autoridades sanitarias y los contagios que tenemos, además, no tuvieron origen en los comercios, por lo que la responsabilidad de los comerciantes cipoleños está demostrada", afirmó Bunter.

Insistió en que es posible generar estas aperturas con protocolos muy exigentes, y consideró que sería conveniente que las aperturas de nuevos comercios y otras actividades se puedan tomar a nivel regional.

El titular de la CIC afirmó que para gimnasios y restaurantes la crisis puede ser terminal si no pueden reactivarse pronto. Puntualmente, dijo que la situación que viven los locales gastronómicos es "extrema", y reconoció que las medidas para reactivar la actividad de bares, confiterías y restaurantes son insuficientes. Ni con el delivery ni con el take away alcanzan a cubrir los gastos. Solo el 25 de mayo fue un día de mayores ventas. Después, se vinieron abajo.

Sin embargo, Cipolletti es zona de circulación comunitaria y será alcanzada por la nueva cuarentena de Nación. Todos los permisos deberán ser aprobados por áreas de Salud.

La compleja situación sanitaria

La ciudad atraviesa un proceso de flexibilización de actividades y planea sumar actividades económicas y recreativas.

Los comerciantes quieren copiar a Neuquén, que dio permisos, con limitaciones, para el funcionamiento de bares y restaurantes.

Sin embargo, Cipolletti es zona de circulación comunitaria y será alcanzada por la nueva cuarentena de Nación. Todos los permisos deberán ser aprobados por áreas de Salud.

LEÉ MÁS

Desde el lunes, amplían el horario de atención en los comercios

"No hay motivos para no abrir restaurantes, gimnasios y piletas"