La cerveza, entre los productos con más inflación en julio

Un mala comprobación para quienes gustan de paladear la bebida rubia y malta. Pero el relevamiento reflejó subas prácticamente en todos los rubros de la venta y el consumo del país y determinó que la inflación general de julio alcanzó un 2,18% de suba en relación con la de junio.

A todo esto, los fabricantes de cerveza artesanal de Cipolletti y la zona no han podido escapar al descontrol inflacionario. Algunos estiman que sus insumos subieron un 10 por ciento. En busca de que los precios y los consumidores no se espanten, se trató de no aumentar mucho. Solo 3 pesos más.