El equipo de Resistencia jugó la zona campeonato, pero quedó afuera del pentagonal por diferencia de goles. “Nos tocó ir por el camino más largo, al que no tenés margen de error ni de local ni de visitante”, señaló el central.

Focalizado en los primeros 90 minutos, Jara, quien conoce muy bien la cancha de Deportivo Madryn y siguió a la distancia los polémicos arbitrajes en el Coliseo del Golfo, espera que los jueces, no incidan.

“Es un partido muy difícil, más allá del rival, ellos también se hacen fuertes por el tema de los arbitrajes. Ya les pasó mucho a los equipos del sur, como a Cipolletti o Villa Mitre. Ojalá que el domingo tengamos un buen partido y no influya el arbitraje, porque no tenemos margen de error en esta instancia. Se va a transmitir el partido, eso nos da un poco de tranquilidad”, contó.

Jara y Chaco For Ever viven un buen momento, pero reconoce que no quieren hablar de ascensos, porque aún falta mucho.

“Es importante para mí pelear el ascenso y también seguir con trabajo, tengo muchos compañeros que se quedaron sin club porque se quedaron afuera. Nos ponemos como objetivo pasar la llave, porque no nos podemos ir tan temprano a nuestras casas. Si nos quedábamos afuera iba a ser un fracaso como objetivo, siempre For Ever llega a estas instancias y queda afuera, por eso es un lindo desafío”, dijo. Y agregó: “La gente está muy identificada con este equipo, pero todavía no podemos pensar en el ascenso, cuando recién estamos en octavos de final, estamos muy lejos”, cerró.