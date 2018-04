Interlagos: sólo un milagro evitará el cierre de la planta

“El pronóstico que tenemos es el peor de todos: un inminente cierre de la planta”, dijo ayer el secretario del gremio Sutiaga, Alejo Elgueta, quien participó de la reunión. En representación de la empresa, estuvo Pablo García, hijo de Néstor y vicepresidente de la firma.

En la audiencia, la patronal les pidió tiempo a los trabajadores porque analiza distintas alternativas para poner en producción nuevamente a la planta. Hasta el viernes de la semana que viene buscará inversores y llevará una respuesta a los trabajadores. “Por ahí aparece el salvavidas que están buscando y hace andar la planta. Pero si no aparece, ya está”, se sinceró el dirigente gremial.

Por su parte, el titular de la delegación cipoleña de Trabajo, Aparicio Riffo, ponderó tanto el esfuerzo de la patronal por encontrar los medios para volver a producir, como el que hicieron los trabajadores. “La deuda con ellos refleja el esfuerzo que han hecho para mantener sus puestos laborales”, agregó.

Quedó claro que la deuda contraída con los trabajadores, de alrededor de 14 millones de pesos, no podrá ser saldada, y que en el mejor de los escenarios, si aparece el inversor, la planta se pondrá en marcha. La fábrica está parada desde hace una semana y así permanecerá hasta el próximo encuentro en Trabajo.

A los obreros no se les paga la totalidad de sus haberes desde agosto del año pasado y con $5 mil de adelanto por mes ya no resisten. Es por eso que en la reunión de ayer, el sindicato adelantó a la empresa su pretensión de que si quiebra o cierra la planta, indemnice a los obreros en un 100%. Varios de ellos consideran que la crisis es terminal y que es sólo cuestión de días que se produzca este desenlace. “Ya están buscando una changa para vivir”, admitió Elgueta.

A la deuda contraída con los trabajadores, se suman otras muy abultadas con proveedores, AFIP y la distribuidora Edersa. “Además de lo que adeuda a los trabajadores, tiene un posconcursal de 50 millones de pesos”, indicó el gremialista.

Como efecto colateral de la falta de rentabilidad, los obreros advirtieron ayer que la empresa quedó sin suministro eléctrico para funcionar. Después está el préstamo que otorgó el gobierno provincial para la compra de insumos que todavía la patronal no puede devolver, aunque tiene un tiempo de gracia para hacerlo; y otro conflicto en puerta con los trabajadores de la distribuidora de toda la zona valletana si Embotelladora Comahue se va a pique definitivamente.

Riffo reconoció que si bien ayer la patronal no pidió la quiebra, la situación es por demás crítica y el clima de la audiencia fue muy tenso. Es que, por un lado, los obreros ya no pueden seguir trabajando sin cobrar y, por otro, la empresa ve que se les va de las manos 60 años de trabajo. “Se llegó a un límite”, reconoció el referente de Trabajo. “A menos que alguien compre la planta, no tenemos expectativas”, concluyó Elgueta.

Buscan una solución contra reloj

Deudas insostenibles

La empresa Embotelladora del Comahue tiene una deuda de $14 millones con sus empleados, pero además, millonarias cuentas pendientes con proveedores, la distribuidora de energía Edersa y la AFIP. En ese marco, se paralizó por completo la producción.

Se juegan la última carta

El futuro de la empresa es incierto aún, pero el cierre parece inevitable. Sin embargo, los apoderados aseguraron que aún hay un salvavidas que los puede sacar a flote: la aparición de un inversor. Tienen tiempo de encontrarlo hasta el viernes que viene.

LEÉ MÁS

Incertidumbre en Interlagos: no están produciendo y temen perder los puestos de trabajo

Interlagos: se agrava la crisis y temen que cierre