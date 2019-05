Interlagos: los ex trabajadores se fueron de la planta

Ambos decidieron hace días no ocupar más la planta, pero sí seguir adelante con el plan de lucha para sostener las fuentes laborales. No obstante, Leguizamón renunció a la presidencia de la cooperativa de trabajo que habían formado para pedir la expropiación y recuperar la fábrica, mientras que Vallejo sigue al frente como secretario.

En diálogo con LM Cipolletti, Leguizamón explicó que el 18 de abril decidió “dar un paso al costado” para no ser un obstáculo entre los obreros que reclaman su indemnización y la otra parte que pelea por recuperar la fábrica.

“Contento no estoy, derrotado tampoco me siento porque di todo de mí, y sigo expectante de afuera y confiando en que mis compañeros puedan lograr la recuperación de la fábrica. Hasta que no vea la bandera de remate, no pierdo la esperanza”, expresó Leguizamón.

Su compañero Vallejo aseguró que el hecho de abandonar el lugar no significa para nada que dejen de luchar. “Hasta el último día la vamos a pelear”, afirmó.

Al frente de la cooperativa quedó Ismael López, otro trabajador, y deben elaborar una nueva acta constitutiva de la cooperativa en marcha. Se supone que al retirarse por sus propios medios y sin apelar a la fuerza, no hay más peligro ni demora para los obreros que reclamaban su indemnización. En efecto, la afectación de los derechos de esa parte era uno de los argumentos centrales que motivaba el pedido de desalojo por parte de la fiscalía. No obstante, el pago de sus liquidaciones se resolverá por la vía civil.

Tanto Vallejo como Leguizamón están sin trabajo y durante todo este tiempo se las rebuscaron como pudieron, con ayuda de vecinos y organizaciones sociales que colaboraron con la causa.

“Espero darme cuenta que un año de mi vida, en custodia de los bienes y las fuentes de trabajo, no fue en vano, que esta situación que viví, casi de supervivencia, y que me generó muchas deudas, valió la pena”, concluyó Leguizamón, con la fe puesta en la cooperativa y lo que puedan lograr sus compañeros.

La audiencia judicial prevista para hoy será a las 13. Por la Fiscalía irá Gustavo Herrera o Rocío Guiñazú, y por la defensa oficial, Juan Pablo Piombo.

El tiempo fue apagando el fuego

Largo conflicto

La empresa Embotelladora Comahue, que fabricaba la gaseosa Interlagos, sufrió una grave crisis que la llevó a la bancarrota. Luego de algunos salvatajes con créditos otorgados por Provincia, la firma de la familia García cerró sus puertas y dejó a más de 80 empleados sin trabajo. Sin embargo, un grupo de ellos se organizó para recuperar la fábrica y hacerla funcionar como cooperativa.

No quedó nadie

El proyecto de la creación de la cooperativa de trabajo sigue en pie, pero la fuerza con la que contaron los trabajadores en un principio se fue diluyendo con el paso del tiempo. En la planta, en los últimos tiempos ya solo quedaban dos ex trabajadores: Pablo Leguizamón y Nicolás Vallejo. Los dos, finalmente, decidieron abandonar el lugar para evitar un desalojo forzoso.

