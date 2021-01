Inspectores cipoleños, preocupados por la gente que no usa barbijo

Si no se cumplen las medidas sanitarias contra el coronavirus, los contagios podrían crecer en forma vertiginosa.

Si no se cumplen las medidas sanitarias contra el coronavirus, los contagios podrían crecer en forma vertiginosa. Antonio Spagnuolo

Hasta el personal de inspección del Municipio está preocupado por la cantidad de personas que no cumplen con las disposiciones mínimas para evitar el contagio y la difusión del coronavirus. En las calles, son cada vez más las personas que no utilizan barbijos y los agrupamientos de personas no mantienen el distanciamiento social indispensable.