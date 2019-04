Indignados con Tortoriello porque los plantó, reclaman semáforos

Hace tiempo que piden tres semáforos: uno en Ruta 22 y cruce Estado de Israel, otro en el acceso a Isla Jordán y uno más sobre el ingreso Mastrocola.

“El intendente nos había citado para el primero de abril y no nos atendió. No sabemos por qué, no nos dieron ninguna explicación, y finalmente nos reprogramaron la cita para este viernes. El pedido es real y es urgente, así que espero que esta vez no nos cancelen”, comentó Ana Coloma, de la comisión vecinal del Labraña.

Hay apuro con resolver esta problemática porque esos cruces peligrosos de la ruta se han cobrado ya la vida de muchas víctimas en accidentes de tránsito. Durante la semana pasada, los vecinos del Labraña contaron con la presencia de inspectores de tránsito y de seguridad vial en el barrio, pero fue una solución momentánea. Los agentes ya no están más y reclaman una solución que se sostenga en el tiempo.

“No queremos más muertes, necesitamos ya que instalen semáforos, que nos escuchen y nos atiendan como cipoleños”, manifestó Coloma.