Hospital: exigen la reapertura y la desinfección de la cocina

La realidad del hospital local no es la mejor ni mucho menos, según los trabajadores nucleados en el gremio Asspur. Prueba de ello es que el área del servicio de cocina está clausurada desde hace un mes tras el hallazgo de una enorme rata paseándose por las instalaciones del sector. Hoy, la comida se elabora en la cocina del conocido como hospital viejo, desde donde se envían viandas en tuppers.

A raíz del problema, la organización sindical les remitió una nota al ministro de Salud, Fabián Zgaib, y a la directora del nosocomio, Claudia Muñoz, en la que se solicita “en forma urgente la puesta en funcionamiento del servicio de cocina en su lugar habitual” y se cuestiona que hasta el momento no se haya subsanado el inconveniente que motivó la clausura, es decir, la presencia de roedores y también de cucarachas.

El cierre de la cocina ha acarreado “un sinnúmero de inconvenientes”, entre los que se cuentan “atrasos significativos en el horario de llegada de las viandas” o “la dificultad para entregar los tuppers a horario” para el personal.

Además, el gremio ha recibido “notificación del personal de cocina de que solo se garantizará un número acotado de viandas, 50 en el turno mañana y solo 35 en el turno tarde”, con lo que los trabajadores excluidos del suministro se quedarán “sin el derecho a la alimentación necesaria”.

Por otro lado, Asspur denunció también “la falta de equipos de radiología en condiciones” en el hospital, pese a ser la institución pública sanitaria “más importante de todo el Alto Valle Oeste”.

En un pronunciamiento conocido este jueves, se fustiga que “los estudios realizados con el equipo portátil son de deficiente calidad diagnóstica y muchas de las solicitudes de radiografías se realizan a medias debido a que el equipo no rinde su capacidad”. Se sostiene que “hace meses que no se pueden realizar radiografías de control debido a tener los dos equipos rotos, e inclusive la atención de urgencias es afectada por la calidad diagnóstica del equipo portátil” y se afirma que “el equipo de digitalización no fue puesto en marcha en su totalidad” y “no lo pueden reparar”.

Pasó otro día de protestas de Asspur

Este jueves el gremio Asspur realizó una protesta en toda la provincia. En Cipolletti y las distintas localidades rionegrinas, los hospitalarios concretaron un paro con asambleas y movilizaciones. Las consignas fueron por el derecho a una salud pública de calidad, por salarios equiparables a la inflación, por una paritaria nacional de salud, por condiciones laborales dignas y en contra de la persecución laboral.