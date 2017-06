Habla el sobreviviente de la masacre del Banco Río

No se arrepiente de nada, aún cuando estuvo cerca de morir desangrado y tres años después, la institución policial se olvidó de él, de lo que hizo. “Se lavó las manos con una jubilación por invalidez en lugar de confiar en mi recuperación”, afirmó el ex cabo. Ese golpe, el del punto final a su carrera de policía, dolió mucho más que las balas y si pudo reponerse, dijo que “fue gracias a Dios, a la familia y los amigos”. Hoy trabaja en la Municipalidad y, además, es técnico matriculado para instalar aires acondicionados. Con eso se las rebusca.

Pero cada 7 de junio es inevitable revivir la vida como un soplo que puede expirar en un instante. Entonces recuerda el porqué de seguir vivo, la secuencia más dramática, el umbral que casi atraviesa y se siente agradecido. “Ese día me marcó, yo volví a nacer”, expresó a LM Cipolletti. Salía de la Comisaría Cuarta junto a su compañero caído, Antonio Barrera, cuando les avisaron por radio que se había activado la alarma de robo en el Banco Río. Se aproximó a la puerta y recibió los impactos. Nunca fue su intención disparar. Había gente adentro, transeúntes en la vereda, y quiso priorizar su seguridad.

Una bala le dio en un hombro, provocando una parálisis en su brazo derecho que lo acompañó todo este tiempo, aunque aseguró que ya recobró el 70% de su capacidad. El segundo balazo iba al corazón, pero el handy que se había comprado hace un par de años atrás lo salvó: el proyectil quedó incrustado en la batería. “Parece que no era mi hora”, advirtió, como protagonista de un milagro.

El tercer balazo lo recibió debajo de sus costillas y a 18 años conserva rastros de plomo que, no obstante, no complican su existencia.

“Ese día me marcó para siempre, yo volví a nacer. Lo que hice en esa oportunidad, lo volvería a hacer: entregaría mi vida para proteger a los civiles”.Luis Campos. Ex policía, baleado en el robo al Banco Río de Cipolletti

“Vi una luz blanca, fue algo muy bello, sentí una gran paz”

Los balazos lo tumbaron y al caer, sintió una ráfaga de disparos. Luego, escuchó la voz de uno de los delincuentes que decía “éste está vivo, matalo y sacale el arma”. Mientras yacía en el piso, fue crucial la intervención del oficial Mario Cifuentes, quien prestaba un servicio adicional y empezó a dispararles. Después llegó personal de la comisaría. “Yo pensé que me moría, me decían que aguante. Sentí frío, me fui y entré en shock. Recuerdo que vi una luz muy blanca, vi gente, como si estuviese del otro lado de un vidrio. Les decía que me dejaran entrar, pero no me escuchaban. Fue algo muy bello, sentí una gran paz. Me quise quedar ahí, pero desperté en el hospital”, contó Campos. Quiso saber por qué se había mantenido con vida y la respuesta la encontró cuando su hijo de 14 años se enfermó de cáncer y se encargó de él mientras estuvo internado en el hospital Garrahan. Estuvo con él durante un año y, ya repuesto, volvieron juntos a Cipolletti. Se puso a estudiar, se recibió de técnico en refrigeración y dio vuelta la página. “Fue muy doloroso todo lo que me pasó, pero no quedé quieto y seguí adelante. Arriesgué mi vida, no me arrepiento, lo volvería a hacer. Creo que hice lo correcto y que Barrera -si estuviese con vida- lo haría también”, concluyó.