Golpearon y maniataron a una joven deportista

“Dos sujetos la abordaron sobre la ciclovía que une Cipolletti y Fernández Oro a la altura de calle Mosconi y la trasladaron por la fuerza a una chacra de esta ciudad”, precisaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El ataque se desarrolló a plena luz del día, alrededor de las 17:20, el jueves por la tarde. Una vez que la joven fue obligada a trasladarse hasta una chacra, los delincuentes utilizaron restos de cordones, telas y en apariencia también una soga para maniatarla y atarla a un árbol, explicaron las fuentes.

Totalmente atemorizada, la víctima no gritó y demoró casi dos horas en salir de un evidente estado de shock y desligarse de las ataduras. Después, pudo pedir auxilio a una vecina que vive en ese sector ,casi descampado.

La joven fue ayudada y acompañada hasta el hospital local, donde recibió asistencia médica. Alertados sobre lo sucedido, concurrieron de inmediato el fiscal Martín Pezzetta y personal de la Comisaría Cuarta. Asimismo, se puso a disposición de la víctima la Oficina de Atención a la Víctima del Delito (OFAVI).

La joven amenazada, golpeada y maniatada por los delincuentes no llevaba ningún elemento de valor y hacía deportes cuando la atacaron.

En tanto, la fiscalía precisó que las primeras medidas investigativas no revelan un posible intento de robo, abuso o secuestro. “Hasta el momento no se ha podido determinar si los hombres intentaron llevar a la mujer para cometer otro delito, toda vez que no sufrió el robo de sus pertenencias ni ningún tipo de delito contra la integridad sexual. Asimismo, sus familiares no informaron respecto de alguna solicitud de rescate por su libertad ni ninguna otra circunstancia similar”, resaltaron.

Ante los interrogantes de las verdaderas intenciones de los delincuentes, la fiscalía hizo público un número para recibir información de probables testigos debido a que el incidente ocurrió en un horario donde hay un movimiento continuo de deportistas y vecinos en bicicleta y otros vehículos.

La Policía hizo un prolijo trabajo de recolección de pruebas en el sitio donde la joven fue maniatada y se lograron secuestrar restos de cordones y telas.

En la investigación intervinieron la Brigada, División Canes y el gabinete de Criminalística.

2 horas permaneció atada a un árbol.

Una vez en el lugar, los delincuentes amenazaron a la víctima para que no gritara. Fuentes policiales indicaron que el sitio se encuentra cruzando las vías, en una zona muy descampada.

Se pide la colaboración de testigos

El desconcierto sobre las causas del violento ataque movilizó a la Policía y principalmente a la fiscalía, que habilitó el teléfono 0299-154167314 para recibir cualquier tipo de información de parte de la comunidad.

Sobre los sospechosos, trascendió que eran personas jóvenes y que al menos uno de ellos se movilizaba en una bicicleta.

Hasta ahora, en la zona donde tuvo lugar el incidente, no se habían producido hechos delictivos y hay preocupación por la impunidad de los autores.

