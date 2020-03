Fuera del agua pero con los objetivos intactos

En sus casas, en sus patios, siempre cumpliendo con la cuarentena por la pandemia del coronavirus, los nadadores y nadadoras del Club Cipolletti se entrenan con compromiso, aunque extrañando el agua.

“Igual que todo el mundo, los chicos están en casa. Están haciendo ejercicios de fuerza y flexibilidad en sus hogares, como para mantener los niveles de fuerza”, contó Jorge García, el entrenador albinegro. No entrenar en el natatorio es trascendente para el deporte. “Al no tocar el agua, en el caso nuestro, es muy difícil, porque cambia la sensibilidad con tantos días parados, por más que hagas los trabajos específicos de fuerza”, explicó García, y añadió: “A nosotros lo que nos sirve es el contacto de la palma y del antebrazo con el agua para no perder los apoyos, pero otra cosa no podemos hacer”.

“Igual que todo el mundo, los chicos están en casa. Hacen ejercicios de fuerza y flexibilidad en sus hogares, como para mantener los niveles de fuerza”.Jorge García. Entrenador de natación del Club Cipolletti

Como en todos los deportes, el calendario de este año está sufriendo modificaciones y continuará cambiando, siempre atado a la evolución de la pandemia.

“Las competencias que teníamos a corto plazo obviamente se suspendieron, como los Juegos Epade, que aparentemente ya están suspendidos”, sostuvo García, en referencia al certamen patagónico de selecciones, al que el club aporta siempre una base importante de representantes.

Además, en mayo se disputará la segunda fecha del torneo Provincial en Bariloche. “Todavía no tenemos noticias de qué va a pasar con eso, todavía falta mucho”, señaló el entrenador. Hay incertidumbre también para los torneos nacionales de invierno: “Todavía no han sufrido modificaciones, a medida que vaya pasando el tiempo las federaciones irán acomodando su calendario”.

En tanto, los Juegos Paralímpicos de Tokio, de los que participará Iñaki Basiloff, aún no fueron confirmados por el Comité Olímpico.

Expectantes por los JJ.OO.

El titular del Comité Paralímpico, Andrew Parsons, aseguró que los preparativos para los Juegos de Tokio “continúan a buen ritmo” y que están haciendo “todo lo posible” su celebración desde el 25 de agosto.