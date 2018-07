Flybondi lo hizo de nuevo: desde el lunes hay 180 pasajeros varados en Neuquén

Este viernes por la noche se vivían momentos de tensión tanto en el aeropuerto Presidente Perón en nuestra Capital como en el internacional de Ezeiza donde decenas de pasajeros reclamaban poder volar a sus destinos. Muchos de ellos habían dormido las últimas dos noches en las estaciones aéreas sin que la empresa les reconociera ni alojamiento ni voucher de comida.

Gritos, empujones y malestar se sumaban una vez más en los lugares de atención de Flybondi, que suspendió numerosos vuelos -entre ellos todos los que tenían como destino a Neuquén- debido a las condiciones climáticas que complicaron la actividad en el aeropuerto de El Palomar. Desde Ezeiza sólo partían vuelos hacia Córdoba ó Bariloche.

--> Tensión y caos

Un clima de tensión, incertidumbre e indignación se vivió en el aeropuerto Juan Domingo Perón, luego de que 180 pasajeros quedaron varados por los vuelos de Flybondi que no salieron en toda la semana.

Se espera que partan este sábado en un vuelo de refuerzo a las 13 y en otro programado para las 21.30. En el lugar había pasajeros que esperaban viajar desde el lunes, mientras que otros debían hacerlo el miércoles y otra tanda este viernes.

Flyboni- Vuelos cancelados (5).JPG María Isabel Sanchez

“Mi vuelo original era para el viernes a las 18.35. Me mandaron un mail diciendo que se adelantaba para las 11. Vine a las 9 y me dijeron que se cambiaba para las 15.50. Después nos dijeron que salía 18.55 y ahora nos avisan que se canceló”, contó Fabiana con impotencia y lágrimas en los ojos.

La mujer vino hace 15 días a la ciudad desde El Palomar con su hijo de once años y fueron dos de los cinco afortunados que lograron conseguir hotel para esta noche. Es que la empresa se hizo cargo del alojamiento para este viernes, pero sólo pudo conseguir lugar para cinco personas.

En el caso de Ludmila, vino a la capital neuquina a visitar a sus primos y debía volver el miércoles a las 18.30 para Buenos Aires. Pasó todo el día en el aeropuerto con la esperanza de viajar, pero le volvieron a reprogramar el vuelo cuatro veces y también de destino, ya que llegaría a Ezeiza en lugar de El Palomar.

“Los pobres pibes que atienden dan la cara pero no tienen ninguna solución. A mi me da pena porque son los que tienen que dar la cara, pero llaman por teléfono a Buenos Aires y no los atienden”, explicó indignada.

--> Todos a Ezeiza

vuelo flybondi ezeiza malestar.jpg

En el aeropuerto internacional de Ezeiza la situación era muy similar ya que después de dos jornadas esperando en El Palomar, todos los pasajeros fueron trasladados este viernes a Ezeiza pero finalmente el vuelo se canceló.

"Hace tres días que quiero volver a casa pero nos llevan de un lado para otro. Estamos sin dormir, sin comer", contó a LMN Carmen Sepulveda. Ella junto a su hermana, y una hija de ésta, están esperando regresar a Neuquén después de una semana de vacaciones.

"Hemos dormido en El Palomar dos noches y ahora nos dicen que no sale el vuelo y estamos esperando novedades", agregó la mujer en medio del griterío de los pasajeros que reclamaban una solución. La mayoría de los viajeros son familias que aprovechan el bajo costo de la propuesta pero se encuentran con esta desagradable sorpresa.

Después de dos jornadas, Flybondi había confirmado la partida para las 11 de la mañana del sábado. "Nos están diciendo que nos vamos a pagar el traslado y una noche de hotel para poder salir mañana", contó Carmen.

