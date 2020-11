Como se anunció esta semana, el Gobierno de Río Negro otorgará una asignación estímulo denominada "Plus Pandemia " a los trabajadores y trabajadoras esenciales de la salud y dependencias de SENAF y Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria que prestan efectivo servicio desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Esta asignación es un reconocimiento a la labor y compromiso del personal de salud, pero también de agentes de otros organismos que vienen cumpliendo con una incansable tarea desde el inicio de la pandemia, con una exposición al riesgo de contagio muy superior a otros trabajadores del Estado, garantizando así la prestación de servicios esenciales para la comunidad rionegrina.

Se trata de empleados y profesionales que, en pandemia, han multiplicado sus esfuerzos para una correcta atención de las personas, tanto en el área de salud pública como en los organismos de contención de personas en situación de vulnerabilidad, donde ha quedado demostrada su dedicación y empeño para que el Estado pueda mantener la calidad de su servicio.

Por estos motivos la Gobernadora, Arabela Carreras, dispuso el otorgamiento de la asignación estímulo Plus Pandemia equivalente al 30% de la asignación básica bruta de cada agente, que será de carácter no remunerativo y no bonificable. En el mismo sentido el Gobierno de la Provincia incrementará los montos asignados para las distintas jefaturas de los servicios hospitalarios.

La asignación del estímulo incluye al personal comprendido en las Leyes N° 1904 y 1844, que cumplió efectivas funciones durante la pandemia en los establecimientos detallados precedentemente. En cuanto al cobro, este se hará efectivo con los haberes correspondientes al mes de diciembre.

El “Plus Pandemia” alcanzará a un total de 7705 trabajadores y trabajadoras, comprendidos en las leyes 1844 y 1904, y se calcula en forma proporcional al sueldo para no achatar la pirámide salarial.

De esta forma, un empleado Categoría 1 de Ley 1844 (la más baja) recibirá un plus de $1.098, mientras que uno de categoría 20 (la más alta) percibirá $5.722. En tanto, un empleado Categoría 1 de Ley 1904 recibirá $1.384 y uno con asignación full time (superior) percibirá $8.690 en concepto de asignación estímulo por la pandemia.

Este esfuerzo económico del Gobierno de la Provincia se suma a la incorporación de recurso humano en el área de Salud durante la pandemia de COVID-19, con el ingreso 700 profesionales y agentes para reforzar la atención de una demanda cada vez superior.

Desde ATE pidieron no repetir el plus por decreto. "Será del 30% del salario básico bruto. El Gobierno anunció que será implementado por decreto con los haberes de diciembre: una modalidad que ATE rechaza para otorgar mejoras salariales y exige a la gobernadora Carreras no repetir, porque es violatorio de la ley de convenciones colectivas de trabajo", expresaron en un comunicado oficial.

Añadieron que, de esta manera, la asignación en reconocimiento al trabajo realizado durante la pandemia será proporcional a los ingresos de cada agente. Y eleva el salario medio de los trabajadores alcanzados en $4900.