Fernández pidió 14 días de aislamiento a las provincias

Fernández aseguró que la mayoría de las provincias del país se encuentran “en una situación similar” a la que presentaba el Área Metropolitana de Buenos Aires cuando se dispuso volver al aislamiento preventivo y obligatorio para achatar la curva de contagios. “Lo que hicimos con el AMBA tenemos que hacerlo con las provincias”, dijo Fernández, quien aseguró que todos los gobernadores acuerdan con esa postura.

Fernández evaluó que en 18 provincias existe estrés en el sistema sanitario y se requiere bajar el ritmo de contagios, entre ellas Río Negro.

La rionegrina Arabela Carreras había anticipado antes de la conferencia del mandatario que “durante el fin de semana” tendría reuniones virtuales con los intendentes para analizar nuevas restricciones. “Cuando aumentan los casos, hay que reducir la circulación”, dijo a LU19. Tras la conferencia de Fernández, desde el Gobierno no hubo anuncios oficiales.

“Tenemos que restringir la circulación. No vamos a parar el aparato productivo, pero los ciudadanos que no tengan que circular, que no circulen por 14 días”. “Les pido a todos que entendamos la gravedad de la situación. La velocidad de contagio del coronavirus, a esta altura, no puede ser puesta en duda”. Alberto Fernández. Presidente de la Nación

El presidente no confirmó los alcances de la implementación del aislamiento, pero aseguró que no apunta a “parar el aparato productivo”, sino a evitar las reuniones sociales. “Vamos a disponer, en distintos departamentos de 18 provincias, medidas que generen una intensa reducción de la circulación, durante los próximos 14 días. Les pido a los argentinos que entendamos la gravedad de la situación”, manifestó el presidente, acompañado por gobernadores del interior del país, entre ellos el neuquino Omar Gutiérrez.

Al referirse a Río Negro, Fernández mencionó que hay alta ocupación de camas de terapia intensiva y es el segundo distrito del país con mayor cantidad de casos positivos cada cien mil habitantes, un índice del nivel de circulación comunitaria del coronavirus, motivos que fundamentarían la vuelta al aislamiento preventivo.