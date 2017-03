Fanáticos de la comunicación

Pasión por el contacto, curiosidad técnica, espíritu de camaradería, intercambio de saberes y, sobre todo, vocación de servicio. En tiempos donde los smartphones nos hacen sentir que el mundo y el otro están a un clic, un hobby que nació en la década del 20 resiste más allá del avance tecnológico.

El interés por las bandas y frecuencias que viajan por el éter continúa cautivando a un grupo de cipoleños que despuntan el vicio y lo transformaron en servicio social. “Nos juntamos con esta locura y empezamos a trabajar, primero pensando en la afición y luego en la comunidad. Hace tiempo que colaboramos con bomberos de Río Negro, algunos hospitales y organizaciones como Defensa Civil”, contó Roberto Antedoro, presidente del Grupo de Radioaficionados Ingeniero César Cipolletti (Gricc).

“Cuando comenzamos, los bomberos de Cipolletti tenían una red de comunicación muy deteriorada, con poco alcance. No tenían malos recursos, pero estaban mal aplicados. Reinstalamos la estación base en el cuartel de Libertad y Alem. Después se fueron corriendo uno por uno todos los móviles. En un momento dado nos llamaron para decirnos que estaban asombrados porque podían hablar de Roca a Cipolletti. Esa fue la primera colaboración. Después se fue extendiendo a Catriel, Barda del Medio, Allen, al hospital de Cipolletti y a algún dispensario médico”, relató Osvaldo Piazón, tesorero de Gricc e ingeniero en comunicaciones.

“Por lo general estas entidades tienen los recursos mal instalados o deteriorados, y nosotros los ponemos en marcha para que los puedan usar. Hacemos la mano de obra porque tenemos el conocimiento técnico. Si hace falta algún material, lo compra el interesado. Si es algo menor, a veces con algún equipo que disponemos lo ponemos nosotros. Hoy instalar un equipo en un móvil no vale menos de $1500, y nosotros lo hacemos sin cargo para entidades de bien público”, explicó Piazón.

20 Los integrantes del grupo.

Por el crecimiento del Gricc, pasaron de reunirse en el Bar Cipolletti a tener un lugar propio en Bomberos.

Nunca falla

“Hay servicios que tecnológicamente han evolucionado mucho, pero nuestra comunicación básica para estas entidades es lo que queda cuando algo anda mal”, sentenció Piazón. “Que el bombero pueda hablar desde su camión al cuartel para pedir un refuerzo es fundamental. No puede estar dependiendo de marcar un número. Muchas cosas se pueden reemplazar por celular, no cabe duda, pero no la comunicación directa”.

Y Antedoro amplió: “Todo el mundo dice ‘tengo celular’, pero andá a Las Grutas y hablá cuando salís de Lamarque... En Chile, con el tema de los terremotos se caen las telecomunicaciones, pero si llevás un equipo de radio en el vehículo, con alguien te vas a comunicar y ese tipo va a ser quien llame por teléfono donde necesites”.