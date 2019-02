"La unidad no tenía frenos y nos quedamos varados en la comuna. Algunos decían que las pastillas eran nuevas pero que habían quedado mal puestas, pero creemos que simplemente se habían gastado porque estaban pegadas a las ruedas. Intentaron arreglarlo pero fue imposible, tuvieron que llamar a un mecánico", relató el hombre, indignado.

La familia cipoleña y el resto de los pasajeros tuvieron que esperar 32 horas para regresar a sus hogares.

Alrededor de las 18, los 60 pasajeros volvieron a exigir una respuesta sobre el estado del colectivo pero, finalmente, les dijeron que iban a tener que pasar la noche en Lonquimay. "La empresa no se hizo cargo de la estadía ni nos dieron agua o comida. Un locutor de Radio Bio Bio, llamado Ivan Betancourt, fue quien nos ayudó a buscar refugio", detalló.

"Al día siguiente nos dijeron que habían arreglado el micro y nos subimos, pero íbamos con mucho miedo porque no sabíamos si los frenos habían sido reparados correctamente o no. Recién cuando llegamos a Aduana en Argentina nos hicieron abordar otra unidad, en la que no había ni aire acondicionado. Viajamos ahogados e calor y sin agua fresca ni para los niños", relató Yael.

Finalmente, y tras 32 horas de un viaje infernal, la familia pudo regresar a su casa en Cipolletti. "Fue un caos el regreso, es lamentable. Y encima había gente que tenía que seguir viaje a Bahía Blanca y otros a Mar Del Plata. Fue horrible", concluyó.

