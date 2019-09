Facundo Crespo: "Tuvimos un mal partido, no hay que volverse locos"

Luego hubo otra pena máxima en su contra, en la que no pudo acertar contra Sergio Viturro, el delantero ingresado desde el banco de suplentes que en el final del juego se confesó. “Me vino a decir que me había visto cómo me tiré en el penal de la fecha pasada en Pico, así que me cambió el palo. Siempre todos están observando lo que hace el rival”, contó.

“Uno también ve a los demás, pero en esas jugadas soy más de la intuición. En el del primer tiempo preferí esperarlo. En el segundo me la jugué”, amplió el neuquino que es sin dudas el dueño del arco del Albinegro para esta temporada.

Esa confianza que le expresaron al momento de renovarle el contrato, es lo que en parte hace que se encuentre tan bien en lo personal. “Después de 3 años siento otra espalda para estar en este lugar, del cuerpo técnico, compañeros, dirigentes y de los hinchas también”, confesó el ex Maronese.

“Me hago cargo”

Y así como no ocultó sus sensaciones en la jugada que lo tuvo como héroe antes de finalizar el primer tiempo, tampoco se escondió al momento de hablar del tiro libre que terminó en el segundo lugar.

“No la veo a la pelota, entre la barrera y la gente que ponen ellos no la veo. Por eso me enojo un poco con mis compañeros, pero obvio que me hago cargo porque fue a mi palo”, confesó con total franqueza desde la tranquilidad de su casa.

El gol sobre el final de Enzo Romero permitió rescatar al menos un punto, no perder ante el propio público, a quien los protagonistas piden que siga acompañando.

“Desde la semana imaginábamos un clima como el que hubo. La verdad que la cancha estaba muy linda, por eso es que queríamos la victoria. Dependerá del resultado en San Luis para imaginar lo que puede ser contra Deportivo Madryn de nuevo en La Visera”, dijo. “Sería hermoso que el número se repita muchas veces en el torneo, porque es muy lindo jugar con la cancha de esa manera”, se imaginó en el arranque de un torneo que, lógico, tiene mucho por delante.

Estudiantes, un rival golpeado

La tercera fecha del Federal lo tendrá a Cipolletti jugando en San Luis contra Estudiantes.

El conjunto puntano atraviesa un delicado presente económico, razón por la cual sus jugadores no entrenaron en tres jornadas de la última semana, previo al partido en Mendoza contra el Deportivo Maipú.

Pese a eso, Facundo Crespo no se confía de ninguna previa. “Me ha tocado vivir esas experiencias y puedo dar fe de que empieza el partido y te olvidás. En la semana la pasás mal, pero al momento de jugar, querés ganarle a cualquiera”, dijo.

Será cuestión de mejorar en lo individual y colectivo para que el Albinegro pueda regresar con algo de su segunda salida.

Coronel podría meter mano en el equipo titular

Coronel-podría-meter-mano-en-el-equipo-titular.jpg

Por la condición de visitante y los desempeños individuales del último partido, Gustavo Coronel podría introducir modificaciones en el 11 titular de Cipolletti.

Con Pablo Vergara insertado al trabajo grupal y con 90 minutos disputados ante Peñarol, el capitán es número puesto en la mitad de cancha que volvería a jugar con línea de 4 y se espera el reingreso de Cristian Fornillo por Brian Visser.

Y el gran interrogante será conocer si el DT sigue apostando por Hernán Altolaguirre como referente de área o aparece la primera chance de titular para Daniel Opazo.

El Monito, que entró y en la segunda que tocó cabeceó al gol, viene empujando desde la pretemporada, pero ocurre que su vínculo con el Albinegro llega hasta diciembre. Además, la capacidad goleadora del ex Rivadavia y Brown de Puerto Madryn está comprobada, solo que ha sido uno de los más perjudicados con el flojo rendimiento del equipo en el partido disputado en La Visera.

Por el momento, en la zaga quedaría crédito para la dupla Damián Jara-Maxi Tormann, aunque la presencia de Elvis Hernández entre los relevos es un caso similar al de Opazo y Enzo Romero para el ataque.

En San Luis, Cipo se presentará el sábado a la tarde

El plantel de Cipolletti tendrá una semana corta de entrenamientos hasta el próximo partido.

Estudiantes de San Luis confirmó que recibirá al Albinegro el sábado a las 18.

En el conjunto puntano no hay buenas noticias, no solo por la derrota en el último minuto contra Deportivo Maipú como visitante. Económicamente la temporada comenzó muy mal para el Albiverde y la semana pasada hubo días de retención de actividades en señal de protesta.

Por el lado de la formación que conduce Gustavo Coronel, ayer practicó realizando tareas regenerativas para recuperar en lo físico, y hoy será el día habitual de licencia para todos.

Los entrenamientos se retomarán mañana, ya para ir perfilando a los once iniciales para el segundo partido en condición de visitante de la temporada.