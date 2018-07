Ex dirigente barrial camina con un palo y un machete

Así lo manifestó el titular de la organización barrial de La Alameda, Mario Naranjo, quien manifestó que el ex dirigente, a quien identificó como Nino, sigue reclamando el predio del asentamiento por posesión veinteañal. Lamentó que el aludido, públicamente a través de una radio local, se haya dedicado a repartir cuestionamientos, sin medirse en sus palabras.

Naranjo enfatizó que a Nino no le corresponde la propiedad de las tierras y, al contrario, únicamente puede detentar los derechos del lote en el que vive. Indicó que en la actualidad la conducción vecinal está procurando dar con el paradero de los descendientes del dueño real, de apellido Spinetta y ya fallecido, para negociar la adquisición de las tierras y avanzar en su regularización.

En la toma hay un total de 69 parcelas pero varias de ellas albergan más de un hogar porque los padres les han cedido a sus hijos adultos un espacio para que se construyan su vivienda. Así, se calcula que son 85 las familias asentadas en el lugar.

El actual titular de la barriada expresó sus sospechas por la posibilidad de que Nino podría haber revendido algunos lotes en más de una ocasión y se preguntó, por si tal cosa fuera concreta, por el destino de los fondos recaudados, que deberían haber sido invertidos para el desarrollo y para mejoras en La Alameda.

No ocultó su temor por que se pueda dar algún hecho de violencia ya que el ex dirigente “anda siempre armado” con “un machete y un palo” y no es una persona propensa al diálogo. Por tal motivo, Naranjo se decidió a hacer pública la situación y también para que “no se falte el respeto” a su comunidad.

Los progresos de la actual gestión

Luz en las calles: La actual conducción de Mario Naranjo asumió hace ocho meses y uno de los logros que ha alcanzado es la adquisición de los postes para el alumbrado público. Los vecinos han hecho los pozos para el posteado que mejorará la calidad de vida.

Para urbanizar: Otro avance que destaca el referente se relaciona con las gestiones ante el Municipio para que se mapee al sector con vistas a una futura regularización de las tomas de la ciudad.