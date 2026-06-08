Cómo actuar ante una emergencia: dictarán en Cipolletti un curso gratuito que puede salvar vidas

El Hospital Cipolletti brindará una capacitación abierta a la comunidad sobre RCP, uso de DEA y desobstrucción de vías aéreas.

La capacitación se realizará el próximo miércoles 10 de junio, de 18 a 20. Foto: Gentileza.

Saber qué hacer durante una emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con ese objetivo, el Hospital Cipolletti lanzó una nueva capacitación gratuita destinada a vecinos que quieran incorporar herramientas básicas para asistir a una persona en riesgo.

La actividad incluirá contenidos teóricos y prácticos sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), manejo del D esfibrilador Externo Automático (DEA) y maniobras de desobstrucción de la vía aérea.

La capacitación se realizará el próximo miércoles 10 de junio , de 18 a 20, en el Auditorio del Hospital Cipolletti.

Desde la organización destacaron que está destinada a personas a partir de los 15 años y que no es necesario contar con conocimientos previos para participar.

Certificación para los participantes

Además de adquirir herramientas fundamentales para actuar ante una emergencia, quienes completen la actividad recibirán una certificación digital.

La propuesta busca acercar conocimientos esenciales a la comunidad y fomentar que cada vez más personas estén preparadas para responder ante situaciones críticas hasta la llegada de los equipos de salud.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden anotarse enviando un correo electrónico a [email protected].

También se puede obtener más información a través del sitio oficial del Municipio de Cipolletti.

El otro curso que habilitó nuevos cupos para junio

Durante el presente año 2026, el Municipio de Cipolletti ha consolidado una política activa de capacitación en seguridad alimentaria, alcanzando un impacto significativo en la comunidad local. A través de la secretaría de Fiscalización, se informó que en lo que va del año se han dictado 10 cursos, logrando capacitar a más de 700 personas en la manipulación segura de alimentos.

El Carnet de Manipulador de Alimentos es un documento oficial que certifica que una persona ha recibido formación adecuada sobre higiene y seguridad alimentaria. Su tramitación y vigencia resultan indispensables para garantizar las buenas prácticas en la cadena comercial local y proteger la salud de los consumidores.

Con el objetivo de dar continuidad a esta demanda creciente, el municipio ya definió el cronograma correspondiente para el próximo período formativo. El próximo miércoles 10 de junio se realizará, a partir de las 8, la inscripción formal para realizar el curso de manipulación de alimentos correspondiente al presente mes de junio.

El trámite deberá efectuarse obligatoriamente a través de la página web oficial del Municipio. Los interesados en concretar la capacitación deben cumplir de manera estricta con los siguientes requisitos: poseer domicilio en Cipolletti, contar con una dirección de correo electrónico activa y completar el formulario de inscripción digital el mismo día en que se habilite la convocatoria.