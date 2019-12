"Este año está entre los mejores de mi carrera"

Para los hinchas de Tigre, el defensor cipoleño es uno de los preferidos. Desde su llegada al club en 2018, Moiraghi encontró en el Matador protagonismo y un plantel con rebeldía, tanta que desafió las tiranas estadísticas del promedio, a las que no pudo vencer, pero encontró revancha en la Copa de la Superliga. En el segundo semestre inició el campeonato lesionado y volvió como titular en la fecha nueve, jugó seis partidos y volvió a lesionarse, pero llegó a jugar la final frente a Racing. El 2020 se viene con nuevos desafíos.

"Por ahora me queda un año y medio con Tigre, luego veremos el tema de mi futuro, pero hay tiempo todavía, así que tranquilo", sostuvo.

En el receso de verano, Moiraghi regresó a Cipolletti, donde disfruta junto a su gente. "Cuando estoy en la ciudad, acá en Cipo, estoy siempre en familia y amigos que tengo desde la infancia. Nos juntamos a jugar un rato al fútbol y a comer con la familia. Son momentos muy lindos que uno los pasa de la mejor manera", destacó.

Tigre integra la zona 2 de la Primera Nacional, se ubica cuarto con 22 puntos, a 12 del líder San Martín de Tucumán. Cuando se reanude el torneo visitará a Quilmes. En tanto, en la Copa Libertadores enfrentará a Palmeiras, Bolívar y un rival a definir.

6 los partidos en la B

Moiraghi arrancó el campeonato lesionado y como titular jugó seis partidos, pero logró llegar para disputar la final con Racing.

Mi canchita es un punto de encuentro. Miguel Parra. Periodista y encargado de la cancha del Círculo Italiano

Los conocí a los chicos Moiraghi porque venían a jugar a mi canchita. Cada vez que venían, fui publicándolo en las redes, desde que jugaba en Olimpo. Cada vez que Emanuel (Néstor) venía, me preguntaban si tenía un lugar, porque ahí los recibían los primos, hermanos y amigos y jugaban amigablemente. Este último tiempo se fueron juntando porque les prestaba la parrilla, y se hizo muy común que cuando él venía, el encuentro familiar se hacía en mi canchita. Yo les paso la parrilla, se sacan fotos, es un día de fiesta, porque no están durante el año con él. Mi canchita es un punto de encuentro. Me produce mucho placer que un tipo que viene de jugar en otro nivel elija este lugar en Cipolletti.