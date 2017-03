Estatales marchan a los puentes por un aumento

El gremio ATE aún no fue convocado a paritarias y lanzó la medida de fuerza en siete puntos la provincia.

Francisco Sánchez V.

Los estatales rionegrinos prometen sitiar Cipolletti con una masiva marcha encabezada por los sindicatos ATE y Unter en reclamo de aumento salarial. Las protestas se replicarán en otros seis puntos de la provincia, aunque los gremios harán sus mayores concentraciones en los puentes carreteros hacia Neuquén, a los que también llegará el gremio docente neuquino, ATEN.

Por su parte, desde ATE anunciaron que habrá cortes sobre la ruta, aunque aún no precisó si el bloqueo será total o quedará algún carril liberado. La protesta comenzará a las 9, por lo que quienes entran a trabajar a primera hora podrán llegar a la vecina capital sin mayores inconvenientes. Unter se sumaría al piquete tras concentrar en la plaza San Martín a las 9.

Los estatales agrupados en ATE demandan un 40% de aumento en la provincia y un 38% en los organismos nacionales para todo el 2017. “Tenemos que salir a la calle porque los techos salariales que se están imponiendo no los vamos a quebrar en diálogos de escritorio”, justificó el secretario general de ATE en Río Negro, Rodolfo Aguiar.

En tanto, el gremio docente confirmó su adhesión al paro nacional de CTERA y a la movilización provincial luego de la primera audiencia paritaria, en la que el Gobierno ofertó un 14% de incremento en los haberes dividido en dos cuotas. Patricia Cetera, titular de la Unter, aseguró que la cifra “no alcanza” para cerrar un acuerdo. Mientras que Pablo Krahulec, secretario general de Unter Cipolletti, fue más allá y consideró que la oferta es “una provocación” por parte del Ejecutivo.

En un plenario provincial realizado en Villa Regina, el sindicato de maestros acordó reclamar un 35% de aumento para el 2017.

Desde el Ejecutivo rionegrino no se fijó postura respecto de la protesta, aunque se presume que no habrá una convocatoria inmediata a negociar salarios, al menos en las cifras pretendidas por los gremios. En la apertura de sesiones de la Legislatura, hace menos de una semana, el gobernador Alberto Weretilneck describió los recortes presupuestarios que implementó el Ejecutivo ante una crítica situación financiera, pidió “prudencia” a los gremios y aseguró que no firmará acuerdos que “no pueda pagar”.

7 piquetes llevará a cabo el gremio ATE

Además del bloqueo en los puentes, el sindicato se manifestará en puntos clave de la provincia: Cinco Saltos, Río Colorado, Viedma, San Antonio, El Bolsón y Bariloche.

Las claves de la protesta de los estatales

Exigencia

ATE le exige al Gobierno una recomposición salarial del 38%, mientras que la Unter pide el 35% de incremento. El Ejecutivo fijó un tope del 17%; en la primera audiencia de negociación con los docentes ofertó el 14% en dos cuotas.

La protesta

Los gremios vuelven a confluir en los puentes carreteros, donde se realizó la mayor protesta contra la gestión de Weretilneck. A pesar del anuncio de corte, no se confirmó si el bloqueo será total. El tren volverá a ser la alternativa para no caminar por los puentes.

Sin clases

Además de movilizarse a los puentes, los docentes adhirieron a la huelga nacional, por lo que hoy y mañana no habrá actividades. El miércoles, cuando muchos jardines tienen previstas reuniones con padres, las docentes se sumarían al paro de mujeres.