No obstante, como institución, los directivos también fueron muy críticos de la cruda realidad que viven muchos de sus alumnos. Es así que se sumaron a las denuncias por las condiciones de riesgo y desigualdad que se viven en algunos barrios cipoleños, con consecuencias muchas veces lamentables.

"La muerte de Aldana y las quemaduras y heridas en los cuerpos de su familia podrían haberse evitado si se garantizaran condiciones dignas de vivienda para todas las personas", expresaron.

En diálogo con LMCipolletti, la directora Bárbara Bracco, reforzó la necesidad de que se aceleren los tiempos judiciales para regularizar tierras y servicios en barrios como el Obrero que están consolidados hace muchos años.

"Lo solicitamos a las autoridades que correspondan, porque esto que terminó en una muerte, pero otras veces termina con daños materiales y se viene sucediendo casi todos los inviernos, se podría evitar si aceleran los trámites para legalizar las tierras, de manera que lleguen los servicios y la gente pueda vivir en condiciones más dignas", sostuvo.

Transmitió, además, un pedido de la familia: "Hasta que no pasen las 48 horas, no se sabe cuál será el tratamiento para el papá y sus hermanitos. Agradecen las buenas intenciones de la gente, pero no están pidiendo ninguna colecta".

