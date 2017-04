Escobar: "No pedí plata, sólo la oficina de los veteranos"

En el cierre de una semana convulsionada, que incluyó una protesta en la casa particular de Tortoriello, Escobar sostuvo: “Lo que quería era la oficina de los veteranos, nunca le pedí plata, y ya dijo que la va a crear. Ahora los ex combatientes que tiene de empleados van a tener que trabajar, lo mío ya está”.

Tortoriello lo acusó de presionarlo mediante protestas y con “denuncias falsas” en su radio para que le devuelva los subsidios suspendidos en 2015, pero Escobar insistió: “El reclamo fue por la oficina y le dejamos claro que era para que la manejen ellos, sin plata de por medio. También queríamos que incorporen (al Municipio) al abuelo que cuida El Fortín y ya mandaron gente, así que ya está”.

Lo que sí podría generar nuevos cruces es la división de los veteranos. Tortoriello se mostró el sábado junto a varios ex combatientes, que se diferenciaron de los métodos de Escobar y repitieron una y otra vez que no los representa.

“No me molesta que digan que no los represento, sí que olviden la historia. Algunos tienen trabajo en el municipio por mis reclamos, otros una licencia de taxi o salvaron su comercio. Y la Municipalidad les paga $13.000 por mis reclamos. Pero la división que existe entre los veteranos de Malvinas es culpa de Tortoriello y (Diego) Vázquez y el circo que armaron, que ya no da para más”, replicó.

Además, aseguró que presentará una denuncia a la Justicia porque “Tortoriello quiere confundir sobre mi condición de veterano y eso se tiene que aclarar”.

Por último, Escobar se quejó por las críticas a su radio. “Hay un programa pago que escucha los reclamos de los vecinos. Debería preocuparse él por la ciudad en vez de gastar energía en mí”, afirmó.

