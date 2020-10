“Tenemos la postura de asistir a los vecinos en todo lo que requieran como demanda de alimentos, medicamentos y atención a personas con Covid. La decisión es que, en este contexto, vamos a seguir asistiendo toda la demanda que venga de Labraña en forma individual y de acuerdo a las necesidades que plantee la población. No vamos a acompañar la cuestión ilegal de usurpación, incluso no se entregan materiales de construcción. Pero la necesidad puntual alimentaria básica no podemos no atenderla y seguimos trabajando en ello. Hoy, por ejemplo, se entregaron los bolsones alimentarios de emergencia”, expresó Pereira.

Indicó que muchas personas que se encuentran en los asentamientos son vecinos del barrio Labraña, personas que ya son conocidas en la secretaría, y con quienes se mantiene el vínculo.

“Hay un fuerte compromiso desde le Estado Municipal de inversión en asistencia: por ejemplo, mensualmente se destinan $4.5 millones para la compra de los complementos alimentario para toda la ciudad, alrededor de 40 toneladas de comida. Es utópico pensar que con esto se llega a alimentar a toda la gente como se necesita, pero sí es un complemento importante que se suma a las tarjetas alimentar y nutre”, comentó la funcionaria.

Respecto al relevamiento realizado en los dos asentamientos, denominados 28 de Agosto y Ruca La, indicó que advirtieron una necesidad legítima de los vecinos y algunos casos puntuales que llaman la atención.

“En el primero se relevaron 47 familias y en el segundo 53, la gran mayoría son personas provenientes del barrio Labraña. Vimos que existe una necesidad legítima, pero también detectamos personas de Fernández Oro y de Neuquén, y otros casos donde hay menores en un lote y sus adultos responsables estaban en otros. Sumado a personas que tenían vivienda en otro lugar. Pero estos casos son puntuales, y son un porcentaje mínimo”, indicó Pereira.