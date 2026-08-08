En vivo: Cipo juega con Villa Mitre en un partido importante
El albinegro ganó en el comienzo de la zona Campeonato y llega a Bahía Blanca con los bolsos llenos de ilusiones.
Por la segunda fecha de la zona Campeonato del Federal A, Cipo visita a Villa Mitre en El Fortín de Bahía Blanca. El equipo de Fabián Enríquez llega con buenas sensaciones, tras ganarle a Huracán Las Heras, el domingo pasado, en La Visera. Dos clubes que se conocen mucho, pero que se enfrentarán por primera vez este año.
En esta fase son dos zonas de 9 equipos y Cipo integra el grupo B. Tras ocho fechas, los mejores cuatro pasarán a las semifinales por el primer ascenso. El resto seguirá compitiendo en los cruces por el segundo boleto a la Primera Nacional.
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En el adelantado de esta misma zona, Alvarado de Mar del Plata logró un gran triunfo ante Juventud Antoniana en Salta, por 2 a 0.
Síntesis
Villa Mitre: Juan Mazza; Thiago Perez, Jeronimo Almada, Santos Bacigalupe y Marcos Pinto; Carlos Batigelli, Nicolas Cavagnero, Victor Ayala y Gonzalo Cordoba; Leonel Monti y Tomas Ibarra DT: Diego Cochas
Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Leandro Vella, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Nahuel Luna. DT: Fabián Enríquez
Árbitro: Fernando Rekers
Cancha: El Fortín, Bahía Blanca
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