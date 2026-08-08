LMCipolletti Cipo En vivo: Cipo juega con Villa Mitre en un partido importante

El albinegro ganó en el comienzo de la zona Campeonato y llega a Bahía Blanca con los bolsos llenos de ilusiones. + Agregar LMCipolletti.com en







Cipo sale a la cancha a enfrentarse a Villa Mitre en Bahía Blanca. Omar Novoa

Por la segunda fecha de la zona Campeonato del Federal A, Cipo visita a Villa Mitre en El Fortín de Bahía Blanca. El equipo de Fabián Enríquez llega con buenas sensaciones, tras ganarle a Huracán Las Heras, el domingo pasado, en La Visera. Dos clubes que se conocen mucho, pero que se enfrentarán por primera vez este año.

En esta fase son dos zonas de 9 equipos y Cipo integra el grupo B. Tras ocho fechas, los mejores cuatro pasarán a las semifinales por el primer ascenso. El resto seguirá compitiendo en los cruces por el segundo boleto a la Primera Nacional.

En el adelantado de esta misma zona, Alvarado de Mar del Plata logró un gran triunfo ante Juventud Antoniana en Salta, por 2 a 0.