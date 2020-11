En la toma de Labraña aseguran que resistirán el desalojo

Luego del fallo de la jueza cipoleña que decidió hacer lugar a la medida cautelar y ordenar el desalojo de los dos asentamientos del barrio Labraña, los vecinos afirmaron que van a resistir y presentarán reclamos legales. Aseguran que los fundamentos de la jueza no son ciertos, y que no se moverán de allí. “Presentaremos todas las acciones legales que se necesiten, pero de acá no nos movemos. No tenemos miedo”, afirmaron.