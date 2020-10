En la provincia hay 4941 casos activos de coronavirus

En tanto, las altas fueron 416. Además de las 119 de Cipolletti, hubo 58 de Roca, dos de Allen, cuatro de Cervantes, 14 de Huergo, seis de Godoy, 12 de Regina, seis de Chichinales, 13 de Cinco Saltos, una de Barda del Medio, seis de Campo Grande, 13 de Catriel, 15 de Choele Choel, una de Chimpay, 10 de Luis Beltrán, dos de Lamarque, dos de Río Colorado, 37 de Viedma, cuatro de San Antonio Oeste, 76 de Bariloche, dos de El Bolsón y 13 de Jacobacci.

En la provincia hay 4941 pacientes activos. Del total, 1370 son de Cipolletti, 670 de Roca, 642 de Bariloche y 567 de Viedma.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, sostuvo que una de las razones de la alta circulación viral es que aún hay muchos pacientes que no respetan el aislamiento. "Aun si fuese un 5% es mucho, porque son muchas personas que pueden contagiar", explicó la funcionaria. Denunció, además, que "hay agresiones al personal que va a controlar". "El seguimiento tiene dos objetivos, uno es el cuidado de la población, pero el otro es monitorear que los pacientes no requieran internación", indicó.

"Es muy importante que los positivos y los contactos estrechos se queden en su casa. Hace ocho meses lo decimos, parece que es un virus con el que no pasa nada y no es así. Ojalá no les toque tener a un familiar grave", sostuvo.

-> 11 las muertes que informó ayer el Ministerio de Salud

En el parte sanitario se consignó ayer la muerte de dos hombres de 89 y 51 años de Bariloche, un hombre de 75 y una mujer de 83 de Villa Regina, tres mujeres de 55, 71 y 89 de Cipolletti, dos hombres de 67 y 74 de Cinco Saltos, un hombre de 77 de Cordero y una mujer de 68 de Ingeniero Jacobacci.

Desde el inicio de la pandemia, en la ciudad murieron 85 personas y en Río Negro, 598.