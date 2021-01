En el Distrito no cortan los yuyos y se llenó de arañas

Gran inquietud existe en sectores del Distrito Vecinal Noreste y alrededores por la proliferación de yuyales, microbasurales y espacios verdes poco atendidos, en los que están proliferando todo tipo de alimañas, desde serpientes, que no se sabe si son venenosas o no, hasta arañas e insectos.

En el grupo de trabajo del DVN lamentaron que el Ejecutivo municipal no los haya atendido durante todo 2020, pese a las notas con pedidos de audiencia que se le remitieron al propio intendente Claudio Di Tella. Así, no han podido gestionar en forma directa con las autoridades de la comuna las soluciones para los muchos problemas que se vienen acumulando hace ya un largo tiempo.

Una integrante de la organización barrial, manifestó que, en particular, la proliferación de yuyales y microbasurales se observa en la zona sur del DVN, en las inmediaciones de la calle Arenales, aunque no exclusivamente. Expresó que las serpientes que suelen hallar los vecinos no se sabe si pertenecen a especies venenosas o no, pero su presencia revela la expansión de la vegetación agreste y sin control que avanza aprovechando el calor del verano.

El inquietante panorama se completa con otras alimañas, como arañas y roedores, pero también con un aumento de la inseguridad. "Los chorros se meten en las casas, atacan a los vecinos que esperan el colectivo o se aprovechan de los que van a una plaza", destacó la dirigente, quien afirmó que "la seguridad es hoy pésima".

Indicó que se han mantenido contactos por videoconferencias con miembros del Consejo de Seguridad de Cipolletti, en procura de articular respuestas para llevar más tranquilidad a los pobladores.

La organización vecinal insistirá, en este 2021 que recién empieza, con la necesidad de mantener una discusión con el intendente Claudio Di Tella y sus funcionarios, a los efectos de una mayor atención al Distrito. Por ejemplo, se quiere conocer por qué los ómnibus están teniendo una frecuencia menor que la anterior, con el perjuicio que eso le provoca a muchos trabajadores.