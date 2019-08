El Verde, por un triunfo clave para la permanencia

“Creo que va a ser un partido totalmente parejo”, vaticinó el entrenador de Marabunta, Gerónimo Cutuk.

“Si bien venimos con un envión anímico después de haberle ganado a Teqüe, un partido muy importante para nosotros, Mendoza también viene con el envión de haber ascendido después de un año en la Copa de Plata”, explicó el coach para graficar lo que, entiende, “va a ser un partido duro, no espero más que eso”.

Mucho trabajó el Verde para poder cumplir con el triunfo que asegure la clasificación. Es que Mendoza ganó en la ida por poco (29 a 22) y hay esperanzas de poder tomarse revancha.

“Esta semana nos propusimos mejorar un poquito las falencias que tuvimos en el partido con ellos allá”, dijo Cutuk.

“La idea es tratar de imponerle un poco más de dinámica al juego, de lastimar un poco más nosotros con los forwards, por eso decía que no espero un partido fácil ni mucho menos”, resumió.

Marabunta viene de un triunfo clave y el hecho de estar tan cerca de la clasificación es algo que no escapa a los jugadores y al propio DT, quien señaló: “Por supuesto que en nuestra cabeza está en sellar la clasificación mañana (por hoy) y eso significa sin especular salir a ganar el partido. Ojalá que eso sea consecuencia del juego que tengamos”, afirmó.

Para lograrlo, “creo que tenemos que estar bien firmes en defensa”, recalcó el entrenador.

“En Mendoza nos costó un poquito. Hubo un try en el primer tiempo que no los pudimos contener y después vinieron tres tries por errores muy simples nuestros que hicieron que les regalemos esos veinte minutos y después nos clavaron 18 puntos básicamente, así que se trata de esto: de minimizar los momentos que tenga Mendoza y maximizar los que tengamos nosotros, para sumar y sacar diferencia”, concluyó.

1 partido perdió Marabunta en esta fase.

El único equipo que lo superó en el torneo Reubicación fue precisamente su rival de esta tarde, Mendoza, el líder de la zona B, que le ganó en el partido de ida por 29 a 22.