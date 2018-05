El traslado de la basura arrancará a fines de mayo

El intendente Aníbal Tortoriello firmará el martes el convenio con su par Horacio “Pechi” Quiroga, para comenzar a trasladar parte de los residuos domiciliarios al Complejo Ambiental Neuquén (CAN). El trámite fijará el acuerdo básico y luego se acodará cuánta basura trasladará la ciudad al CAN. Según comentó el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Fernández, el proyecto de traslado de la basura y la separación de residuos junto a la planta separadora de El 30 son planes que van en paralelo. “Primero comenzaremos con el traslado del 30 por ciento de la basura cipoleña a Neuquén, que implica 30 toneladas diarias, algo así como tres o cuatro camiones prensa por día. Por cada tonelada que ingrese al CAN pagaremos $400, y por día serán alrededor de $12 mil. Al canon tendremos que sumarle los costos de traslado, mano de obra y combustible, lo que encarecerá el presupuesto”, comentó Fernández.

El encargado de Servicios Públicos aseguró que con el tiempo la cantidad de basura transportada disminuirá ya que está previsto la instalación de una planta de reciclado en la ciudad, que implicará la separación de residuos secos. Para ello, tanto el Municipio cipoleño como el de Plottier, que firmó un convenio similar, buscarían financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El CAN podría acompañar esos pedidos para profundizar el reciclaje de los residuos sólidos en el Alto Valle.

Respecto de los traslados, Fernández detalló: “Cada camión, de 21 metros cúbicos, puede transportar hasta ocho toneladas de basura prensada. Se planea realizar entre tres y cuatro viajes diarios, tanto de día como de noche. Los camiones, una vez llenos, viajarán directamente a Neuquén y no pasarán por el basural de El 30. Aún no definimos las rutas, pero está previsto evitar los horarios de mayor embotellamiento vehicular”, comentó el funcionario.

El convenio firmado tendrá vigencia por un año con posibilidad de renovación. Está prevista la actualización tarifaria en base a los niveles de inflación, por lo que los costos podrían subir a lo largo del año.

Gestiones por la planta propia

Proyecto. El acuerdo para trasladar la basura a Neuquén no eliminó el plan para reciclar la basura en la ciudad. Desde Servicios Públicos aseguraron que se trabajará en paralelo para montar un centro de tratamiento en El 30.

Financiamiento. El costo del proyecto aún no fue confirmado, pero el Ejecutivo contempla buscar un crédito en el BID. También se sumaría la ciudad de Plottier, que firmó un convenio similar con el Centro Ambiental de Neuquén.