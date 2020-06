"Los transportes pesados que quieran pasar por los puentes carreteros deberán dar la vuelta y desviar por el Tercer Puente. También podrán circular por el puente que une a las localidades de Cinco Saltos y Centenario. En los pasos interprovinciales en los que estén habilitados se les hará firmar una declaración jurada, la cual deberán dejar en el último puesto caminero. Esto es para que nosotros podamos tener un registro de acceso del tránsito pesado", indicó el oficial.

A su vez, Candia señaló que el objetivo de la nueva disposición es evitar la acumulación de vehículos sobre la Ruta Nacional 22, sobre todo en horario pico.

Por su parte, el responsable de Seguridad Vial de Neuquén, César Alarcón, comentó que también comenzaron a notificar en el día de ayer a los conductores de vehículos pesados sobre la nueva medida y que esperan que, a partir de ahora, las colas no sean tan extensas. "Actualmente, las grandes distancias se deben al transporte pesado", manifestó.

"Los controles de los permisos de circulación se van a seguir haciendo de forma estricta y se va a tardar lo que se necesite. Aquellas personas que saben que no deberían cruzar el puente o que no tienen la necesidad de hacerlo no tendrían que internarlo, porque le están quitando tiempo a los conductores que realmente tienen que hacerlo. Por día, rechazamos un promedio de 300 vehículos que no tienen permiso o no pueden justificar por qué quieren pasar", concluyó Alarcón.

LEÉ MÁS

Extienden la restricción en los puentes hasta el 19

Por los controles, pasan 10 mil autos menos a Neuquén

Por día, en los puentes se rechazan 200 vehículos