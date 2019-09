La coordinación del espacio estará a cargo de la reconocida actriz y directora de cine Aymará Rovera, quien precisó que la sala cuenta con tecnología de última generación al igual que las grandes cadenas comerciales con un proyector digital con sistema Dolby y sonido 7.1. “Cuando me dijeron que Cipolletti no tenía cine hace más de 35 años, no lo podía creer. Que ahora puedan contar con una sala es tener acceso a la cultura, es esencial”, explicó a LM Cipolletti.

Aseguró que un espacio INCAA en la ciudad potencia a la región y es plantar la bandera del cine nacional. “El cine une a la comunidad, es una salida obligada para los vecinos, un encuentro con el arte. También es educativo porque enseña, emociona, y se trata de un ritual. La sala es chiquita y cuenta con 140 butacas, pero tiene una magia especial porque va a estar siempre llena. Esto es un sueño cumplido”, contó Rovera.

El auditorio lleva el nombre de Lorenzo Kelly, el cineasta más famoso de la ciudad y emblema del séptimo arte. “La idea es tener en cartelera pelis nacionales y regionales, pero también las comerciales americanas. Estas últimas quizás demoren un poco más. Habrá ciclos de cine con películas dirigidas por mujeres y ciclos patagónicos, entre otros. El espíritu de trabajo será muy similar al del Cine Español de Neuquén”, explicó la coordinadora.

Creen que la sala cipoleña potenciará no solo la cultura local sino también a los productores regionales. “Un gran problema para los productores de la región es que no había lugares donde proyectar sus realizaciones. Ahora contamos con uno, y moderno, por lo que esperamos que directores valletanos tomen impulso y produzcan audiovisuales. Además, pretendemos que los cipoleños tengan la opción de quedarse en la ciudad para poder disfrutar del cine sin necesidad de cruzar el río”, relató Rovera.

La cartelera funcionará de jueves a domingo, pero habrá funciones especiales en otros horarios.

La coordinadora

Rovera es una reconocida actriz y directora de cine nacida en Cutral Co. Su primera participación en la pantalla grande fue con Luna de Avellaneda, pero su trampolín artístico fue Nordeste, dirigida por Juan Solanas. Participó en más de 20 películas.