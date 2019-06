"El partido de Copa me costó demasiado"

“Me pareció un precio demasiado alto el que me tocó pagar por ese partido, me golpeó en lo anímico, pero son esos vaivenes que tiene el fútbol y para los cuales tenés que estar preparado”, recordó el jugador después de haber renovado con la institución.

A la vuelta de Cutral Co se iniciaron gestiones con Nicolás Caprio, quien rescindió en La Pampa con Ferro de Pico y regresó a La Visera. El santafesino se quedó con el puesto, pero la estadía de Zwenger en Cipo no culminó la primera rueda y el viento comenzó a soplar nuevamente a favor de Crespo.

“Lo vi injusto, pero son decisiones del entrenador. No me gusta decir que esto es una revancha, pero sé que estoy capacitado para estar en el arco de un equipo del Federal, porque ya me ha tocado. Tengo ganas y estoy muy contento”, reseteó el ex Maronese y Roca.

2017 El año que en que el arquero llegó al club.

Luego de una temporada en la primera división de Costa Rica, Crespo arregló con Cipolletti y fue el suplente de Matías Alasia

3 de julio el arquero zonal cumplirá 28 años y comenzará su tercera temporada en el club.

Elegido

Coronel arrancó el 2019 con Crespo en el arco. La recuperación de un desgarro por parte de Caprio se demoró, y cuando se produjo el técnico mantuvo al zonal en la posición. Por eso confió en él también para lo que viene. “Las primeras charlas por la renovación me hicieron saber que era prioridad para Coronel y yo me quería quedar. El club me encanta”, confió. Crespo completará la última semana de su anterior contrato, que fue de dos años. “Veo justo que ahora sea por uno. Vengo de estar hace un tiempo y ahora queda en mí poder hacer un buen campeonato”, se ilusionó.

La despedida a un referente

Germán Weiner ha sido un referente dentro del vestuario de Cipolletti en los últimos 4 años y a Facundo Crespo le tocó convivir durante toda su estadía con el delantero. “Es una persona excelente, un referente para todos nosotros en el vestuario. Como jugador, estoy de acuerdo con todo lo que opina el hincha: un distinto”, soltó el arquero. “Lo quiero mucho y le deseo lo mejor en lo que venga. Son decisiones que hay que respetar, pero a nivel personal me hubiera encantado que se quedara con nosotros un torneo más”, cerró.