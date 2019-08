Ayer, el intendente Aníbal Tortoriello y el empresario Aquiles Trasarti, propietario de la firma de colectivos, mantuvieron una reunión para conversar sobre la complicada realidad del país, a partir de la escalada del dólar y los impactos que esto puede suponer para las diversas actividades, incluida, por supuesto, la del transporte.

Trasarti manifestó que no se prevé, al presente, ninguna modificación de la tarifa de los ómnibus urbanos, aunque reconoció que la subida del dólar ya empezó a sentirse en algunos de sus principales rubros. Empezando por el mismo gasoil que adquiere la empresa, que pasó de 40 a 45 pesos.

Sostuvo que Pehuenche asume en el actual contexto uno de sus principios: la “responsabilidad social empresaria” y, por tal motivo, pese a la incertidumbre económica y financiera reinante, no se propone cambiar los valores del pasaje común y del estudiantil.

No descartó, sin embargo, introducir alguna reducción en las prestaciones en los días y horarios en que hay poca cantidad de personas transportadas, en particular, los fines de semana. Pero, en lo inmediato, no hay nada definido todavía. “Vamos a parar la pelota y después veremos qué hacemos”, enfatizó.

Por lo pronto, se mostró satisfecho con el reforzamiento del subsidio municipal. Los 12.000 litros de combustible que le abonará la comuna corresponden al consumo de los ocho sábados y domingos que hay en un mes, que ayudará al sostenimiento del servicio. Pehuenche percibe además subsidios de Provincia y Nación. Sin todo este paquete de aportes sería imposible la prestación.

La posibilidad de un alza tarifaria quedó pendiente para el futuro. Este mes concluye lo ya acordado en paritarias con los choferes. Así que se abre un nuevo debate y en septiembre se verá el impacto.