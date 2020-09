El Municipio denunció toma de terrenos en Parque Industrial

La cronología de los hechos es más o menos la siguiente: un grupo de personas tomó terrenos cercanos a La Alameda, el domingo por la tarde. Los que no alcanzaron a ingresar, usurparon otra franja de tierras que está a continuación de un sector conocido como la ripiera, el lunes por la mañana; y un día después, un tercer grupo invadió terrenos municipales que están ubicados en el Parque Industrial.

"Esta sería la toma tercera, aparte hay dos más que siguen presenten en la zona. Es un grupo que tomó más de tres hectáreas de propiedad municipal que iban a ser intervenidas por Invap para el desarrollo de un proyecto grande. Todavía no los tenemos muy identificados. Sabemos que hay mamás embarazadas, mamás con hijos. Algunos pueden ser que se hayan desplazado, otros que vengan de barrios aledaños y sean hijos de otros ocupantes. Pero son entre 30 y 40 personas que ya se incorporaron al predio; mientras otros miran de afuera si pueden ingresar y están al acecho", relató el director general de Asuntos Jurídicos del Municipio, Raúl Franco, en diálogo con LMCipolletti.

El Municipio formalizó hoy (25/9) la denuncia ante la Fiscalía y se constituyó en parte querellante para solicitar una serie de medidas preventivas, con el fin de que no ingresen más familias al predio ocupado. También solicitó el desalojo.

El director explicó que hay una diferencia respecto a los asentamientos que se han efectuado sobre tierras o inmuebles de propiedad privada donde el Municipio, más allá de las gestiones que realiza, no tiene legitimación activa para denunciar ni para ser querella.

Franco reconoció que la situación de las tomas es alarmante, por cuanto además de las tomas que ya se concretaron e intentan que no se consoliden, reciben amenazas permanentes en el teléfono, respecto de las cuales no saben hasta qué punto son verosímiles. También puede ser que se lleven a cabo para desviar la atención y avanzar sobre otros sitios no denunciados, todo lo cual provoca un gran desgaste.

"Hace más de diez días que se denuncian entre tres y cuatro tomas por día, de sur a norte de la ciudad, que chequeamos si realmente se producen. Es constante la información que nos llega. El acecho es masivo, el activismo es permanente y se desconoce el alcance, cuál será el desenlace final. Por eso pedimos a la Justicia penal que actúe de inmediato", manifestó el letrado.

Aseguró que el Municipio ya sabe qué sectores podrían ser tomados. Están avisados, se tomaron medidas y el grupo Coer de la Policía ha sido afectado exclusivamente a la prevención de las tomas.

Desde la Fiscalía advirtieron a LMCipolletti que los tres grupos involucrados en el proceso de usurpación que inició el domingo, en inmediaciones del viejo asentamiento La Alameda, son complicados porque en ellos reina la anarquía. Tanto es así que en una de las reuniones que tuvieron con los ocupantes, estos le plantearon al Municipio que ellos se iban si les entregaban casas ese mismo día. No hay un líder o referente que responda por todos.

"Estamos pidiendo medidas urgentes a la Fiscalía. Confiamos que los jueces penales de la ciudad adopten medidas para evitar que sigan sucediendo hechos delictivos de esta naturaleza y se propaguen en distintas tierras, sean de propiedad privada o de dominio público”, manifestó Franco.

Concretamente, pidió que los ocupantes sean individualizados y que dispongan el desalojo.

Las tierras están ubicadas a 100 metros del último asentamiento de La Alameda. Son más de tres hectáreas que estaban comprometidas a ingeniería INVAP para un desarrollo de proyectos de la naturaleza de los servicios que realizan.