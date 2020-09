Otro cipoleño con Covid-19 salió en un vuelo sanitario a Viedma

Personal del hospital Pedro Moguillansky gestionó en las últimas horas el traslado de otro paciente con Covid-19 hacia Viedma. Requería ser internado y en la ciudad no había camas de terapia intensiva disponibles. Había ingresado por guardia, este miércoles, donde permaneció alojado hasta que la obra social del afiliado autorizó su derivación en un vuelo sanitario . El traslado se concretó esta madrugada.

"Era un paciente joven, de unos 54 años, que requería terapia intensiva y acá no tenía lugar. Salió esta madrugada en un vuelo sanitario hacia Viedma; y hay otras derivaciones que se están gestionando, tres más en trámite, de pacientes que no pueden quedarse en el hospital porque no hay más camas", comentó su directora Claudia Muñoz.