El Monito Opazo pinta para meterse en el once titular

El que volvería al equipo titular es Opazo, que se sumó tarde al plantel, luego de que se terminara su contrato en diciembre. Renovó recién a fines de enero. Pese a que no realizó la pretemporada junto al resto del plantel, entró rápido nuevamente en la consideración del entrenador.

El lunes el que jugó por Piñero Da Silva fue Hernán Altolaguirre, pero esta vez, Coronel optará por el delantero neuquino.

Piñero Da Silva sufrió un golpe en la rótula en el enfrentamiento del último viernes en General Pico, ante Ferro por Copa Argentina. No pudo estar ante Sportivo Peñarol y todo indica que tampoco llegará el cruce ante Estudiantes. La evolución durante la semana fue positiva, pero quizá no lo suficiente para que comience el partido dentro del once titular.

En ese marco, Cipolletti comenzará jugando con Facundo Crespo; Matías Carrera, Damián Jara, Pablo Ostapkiewicz, Jonathan Morales, Brian Visser, Manuel Berra, Juan Strak, Diego Aguirre, Nicolás Trecco y Opazo. El Albinegro buscará su primer triunfo, que necesita de forma urgente.