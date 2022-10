El like de Messi que generó indignación en Barcelona

Instantes después de que el ex atacante de Racing realizara la publicación, cayó un like que generó mucha indignación en los hinchas del Barcelona: el de Lionel Messi . El conjunto blaugrana esta muy cerca de quedar afuera de la Champions en fase de grupos por segunda vez consecutiva, mientras que el PSG de la Pulga esta prácticamente clasificado a octavos.

Aunque la reacción de Messi está directamente relacionada al vínculo que tiene con Lautaro en la Selección Argentina, los aficionados del Barça no dudaron en expresar su malestar en las redes sociales, al sentirse traicionados por su máximo ídolo.

Messi lautaro.jpeg El like de Lionel Messi a Lautaro Martínez que enfureció a los hinchas del Barcelona.

“Yo lo tengo claro, Leo no debe volver, hay que pasar la página” y “Que salga alguien a defender esto, cuando nosotros estamos pensando en hacerle una estatua”, fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en Twitter. Incluso, hubieron algunos que se animaron a tildar al capitán de la Albiceleste de "mercenario".

Por otro lado, hubieron otros seguidores del Barcelona que entendieron que el like de Messi fue un simple espaldarazo a su compañero de Selección y se diferenciaron del resto. "Culés llorando por un like de Messi a un compañero de Selección que tuvo su mejor noche en Europa. No sean imbéciles, preocúpense por cosas puntuales del Barça y no por estos tontos temas. Lo mejor es que esté bien lejos de otro desastre europeo", indicó uno de ellos.