Todo el plantel se comprometió a ayudar y hubo mucho entusiasmo para tratar de llegar a los hogares de las personas que lo necesitan.

Reparto: El domingo 14 fue la fecha elegida para salir a entregar la mercadería que aporten los vecinos

“Ayudamos todos los chicos de primera y reserva. Somos todo un grupo, como 40 chicos, que estamos trabajando en esto. Todo el club se prestó a esta causa”, contó José Fuentes, uno de los futbolistas.

Las donaciones se pueden realizar en la secretaría del club, los lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30, y serán repartidos a familias vulnerables el domingo 14.

“Queremos llegar a por lo menos 100 familias. Igual somos conscientes de que poco es más que nada, pero mientras más podamos juntar, mejor. El lugar para acercar las donaciones es el mismo”. José Fuentes Futbolista solidario del Club San Martín

“Nos fue bien. Vamos a posponer la entrega una semana más porque queremos juntar más comida. Creo que alcanzaría para 50 o 70 familias por ahora”, contó José, uno de los jugadores que tomó la iniciativa de movilizarse por las personas que la están pasando mal durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Queremos llegar a por lo menos 100 familias. Igual somos conscientes de que poco es más que nada, pero mientras más podamos juntar, mejor”, expresó el joven futbolista cipoleño.

“El lugar al que se puede llevar la donación es el mismo, igual que el horario. No tuvimos en cuenta que estábamos a principio de mes y la gente no podía ayudar porque todavía no habían cobrado todos. Para el próximo mes lo vamos a tener en cuenta”, contó José.

La colecta de alimentos es una iniciativa que comenzó con los jugadores del club, pero a la que rápidamente se sumaron los dirigentes y empleados de la institución, ya que se trata de un espacio social y el León históricamente se caracterizó por generar propuestas solidarias y estar cerca de los vecinos cipoleños, sobre todo en este duro contexto.