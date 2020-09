El hospital pide a los recuperados que donen plasma

"Lo ideal sería que nos sobre plasma, y no que nos falte. Pero hay poco interés. Muchos pacientes reciben el alta y ya después no vuelven, ese es el problema. Son muy pocos los que se acercan, y no sabemos por qué. Tal vez falta más información y divulgación sobre el tema. Es difícil determinarlo. Puede ser por muchas razones", indicó el enfermero.

Para donar plasma hay que llamar al número telefónico del hospital Pedro Moguillansky (299-477-0030) y marcar el interno 138; o comunicarse al 299-5079195, del Servicio de Hemoterapia. También se reciben mensajes por Whatsapp.

Los pacientes recuperados tienen que cumplir una serie de requisitos, muy similares a los que se exigen paran una donación de sangre. Tienen que tener entre 18 y 65 años, ser personas sanas y no llevar tatuajes ni piercing. Tampoco haber pasado por una cirugía en el último año.

Las mujeres que fueron madres o sufrieron un aborto no pueden donar, igual que pacientes con patologías previas; lo que acota bastante el universo de personas recuperadas que están en condiciones de donar plasma.

El enfermero consultado recordó que los pacientes pueden donar a los 28 días del primer síntoma, o a los 14 días de recibir el alta. "Llamamos a la población que se recuperó del Covid-19 porque el plasma es una alternativa para la gente que cursa la enfermedad. Si bien todavía no está científicamente comprobada su eficacia, hemos tenido experiencias positivas. Vemos que el resultado es satisfactorio, ayuda a mejorar al paciente que lo recibe, tiene una evolución más rápida", comentó.