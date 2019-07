El personal no da abasto. “No es desidia ni falta de predisposición, es que ya no se puede más. Hay mucho trabajo, y lo que está pasando afuera golpea al hospital. No podemos desconocer la realidad que vivimos. Esto se va a incrementar”, evaluó la especialista.

Comentó que en la guardia pediátrica atienden a 90 niños, en promedio, con dos profesionales. “Es demasiado”, acotó Muñoz.

La demanda se ha triplicado en casi todas las áreas, aunque hay tres especialidades que son las más críticas: pediatría, ginecología y medicina general.

El hospital cipoleño es cabecera regional, por lo que también cubre las demandas de otras localidades como Catriel, Campo Grande, Cinco Saltos y Fernández Oro. “Somos prestadores universales y no podemos cerrarle la puerta a nadie. El hospital tiene que absorber a toda la población”, señaló Muñoz.

En pediatría trabajan seis profesionales, pero se necesita incorporar a dos o a tres más. En ginecología, la especialista precisó que se necesitan por lo menos cinco trabajadores para funcionar “medianamente” como área programa, porque solo hay tres y a partir de septiembre se va uno. En tanto, en medicina general es necesario incorporar por lo menos seis médicos. En total, la profesional planteó la necesidad de cubrir diez puestos. “Son las especialidades más urgentes porque es poco lo que tenemos y hay que completar los planteles”, indicó Muñoz.

Sin camas en terapia intensiva

A Cipolletti la rodean dos rutas nacionales cuya incidencia de accidentología es muy alta. Por eso, la terapia intensiva del hospital es una zona caliente, donde las camas para alojar a los pacientes, que son cinco, están siempre ocupadas y son insuficientes.