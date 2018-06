El hombre se niega más que la mujer al testeo de VIH

Toma sólo algunos minutos, y puede evitar serios inconvenientes a futuro. El testeo del VIH es gratuito en el hospital de Cipolletti, y además de ofrecer información sobre el estado de salud ayuda a proteger a la población.

“Un paciente con VIH tiene una vida normal, con una expectativa de vida igual a la de cualquier otra persona. Lo importante es que quienes sean detectados positivos inicien el tratamiento, para cuidarse y cuidar el resto de la población”, expresó la infectóloga Pilar Ruiz a LM Cipolletti.

Indicó que la gente no se lo quiere hacer primero por miedo, y segundo por desconocimiento. “La información está al acceso de todo el mundo, pero no toman consciencia sobre la real situación. No hay consciencia sobre el estado de salud propio y la posibilidad de contagio. Los más jóvenes son quienes están rompiendo esta barrera en los ámbitos educativos”, comentó Ruiz.

Añadió que son los adultos mayores los más reticentes al testeo de VIH. “Muchos de ellos no se controlan porque creen que a esa edad no lo contraen. El virus está en cualquier grupo mientras se mantengan relaciones sexuales sin protección”, aseguró.

Los pacientes tienen una vida normal, y las causas de mortalidad son las misma que quien no padece la enfermedad. Sólo deben estar en control y con tratamiento. Incluso pueden formar familias y tener hijos estando en tratamiento.

Otras enfermedades que se incrementaron en la región son la sífilis y la hepatitis C y B

“La sífilis está a la orden del día por no usar preservativos. Los pacientes comienzan a sentir una picazón en la zona genital, pero luego esto se traslada al sistema sanguíneo, por lo que se pierden los síntomas. Esto puede provocar problemas óseos”, comentó Ruíz. El tratamiento se lleva a cabo con la aplicación de penicilina.

Se hace hincapié en incorporar también en el control de hepatitis en los testeos de HIV. “Los pacientes pueden acceder a tratamientos curativos que duran alrededor de 8 semanas, al igual de los aplicados en Europa y Estados Unidos”, dijo Ruíz.

El hombre se niega más el control de salud que la mujer.

