La jefa del departamento de Infectología, Pilar Ruiz, destacó el interés que despertó en la gente y adelantó que para 2018 harán otra campaña en los centros periféricos de salud, con talleres y testeos en cada uno de ellos para facilitar su acceso a las personas que no suelen concurrir al hospital.

El nivel de contagios se mantiene, a pesar de una mayor adhesión a las campañas, porque no hay mucha conciencia sobre la necesidad de mantener relaciones sexuales protegidas. “Hay una resistencia natural a usar el preservativo”, sostuvo Ruiz, por lo que insistió mucho sobre la “doble conciencia, del hombre para usarlo y la mujer para exigirlo”. Para esta campaña, sólo Cipolletti recibió 800 mil preservativos, los cuales pueden ser retirados de forma gratuita en cualquier lugar del hospital y en la cantidad que necesite el demandante.

Además de cuidarse, Ruiz resaltó que lo importante para los vecinos es el diagnóstico oportuno, ya que una persona con el VIH puede recibir un tratamiento específico y desarrollar una vida normal. “Puede tener la misma sobrevida que un paciente no positivo”, acotó la infectóloga.

La enfermedad no se cura pero se puede tratar como cualquier enfermedad crónica. “Si los pacientes están bajo tratamiento y seguimiento, no fallecen. Los que han muerto, por ahí naturalizaron su estado hasta que no dieron más y la consulta llegó tarde, cuando su estado inmunológico general se encontraba muy deteriorado”, sostuvo la médica.

En Cipolletti, comentó, este año se detectaron alrededor de 20 casos de VIH positivo, una cifra similar a la del año pasado, y se cree que puede haber muchos más, ya que no toda la población accede al testeo ni cree ser portadora. De hecho, a nivel país, dijo que se estima que hay 130 mil personas con el virus y un 30 por ciento no está diagnosticado. Por eso, insistió en el diagnóstico oportuno.

“Lo bueno de esta campaña es que han venido adultos mayores de 50 y 60 años, un grupo que no concurría mucho porque minimizaba la enfermedad”, advirtió la infectóloga.

800 mil preservativos gratuitos tiene el hospital para entregar a los cipoleños.

Advierten que los contagios no disminuyen y muchos lo ignoran

Los contagios locales

La jefa del departamento de Infectología, Pilar Ruiz, explicó que en Cipolletti este año se detectaron alrededor de 20 casos de VIH positivo. La cifra es similar a la del año pasado. En la Provincia preocupa que los contagios no bajen.

Casos sin diagnóstico

A nivel país se estima que hay 130 mil personas con el virus y un 30 por ciento no está diagnosticado. La situación se repite en todas las provincias, porque la gente no se realiza el testeo gratuito para detectar la enfermedad.